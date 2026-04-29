Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

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¡Acompáñanos a las reuniones para ayudar a crear calles más seguras y accesibles! Tanto si camina, anda en bicicleta o conduce, sus experiencias son importantes, especialmente en las calles enfocadas en mejoras de seguridad vial.

Basándose en el historial de datos de colisiones y en las aportaciones de la comunidad obtenidas en reuniones y encuestas, la Ciudad ha identificado diez calles en las que dar prioridad al análisis y el diseño de la seguridad vial para conductores, peatones y ciclistas:

Calle Bath | De la Avenida Alamar hasta la calle Mission Calle Canon Perdido | De la Calle State hasta Milpas Calle Real | De la Calle Pueblo hasta Hitchcock, con una ampliación prevista hasta La Cumbre Road Calle Castillo | De la calle Mission a la calle Micheltorena Calle Chapala | De la avenida Alamar a la calle Mission Calle De La Vina | De la calle Mission a la calle Micheltorena Camino Las Positas | De la Calle State hasta Calle Real, con conexión prevista a la carretera Modoc Calle Nopal | De la Calle Cota hasta Calle Quinientos Calle Olive | De la Calle Micheltorena hasta Calle Carrillo Calle State | De la Autopista 154 hasta la calle Sola

Se ofrecerá interpretación al español en ambas reuniones.

Seminario web sobre el Plan de Acción para Calles Seguras

Miércoles 29 de abril de 2026

De 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Zoom

Inscríbase en el seminario web

Reunión presencial sobre el Plan de Acción para Calles Seguras

Miércoles 6 de mayo de 2026

De 5:30 p.m. a 7:00 pm

Galería Faulkner (40 E. Anapamu St)

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Para obtener información adicional y recursos locales, visite SantaBarbaraCA.gov/SafeStreets.