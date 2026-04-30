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(SANTA BÁRBARA, Calif) – Desde el 1º de mayo a continuación hasta el 31 de octubre, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) avisa a consumidores no comer mejillones recolectados de forma recreativa en la costa de California. Esta advertencia anual se aplica a todas las especies de mejillones y tiene por objeto proteger a la población contra intoxicaciones que pueden provocar enfermedades graves.

Los mariscos cosechados comercialmente en restaurantes, supermercados o mercados de pescado se pueden consumir de manera segura. Estos no están incluidos en el aviso porque los recolectores comerciales en California están certificados por el CDPH y sujetos a requisitos estrictos de pruebas para asegurar que todas las ostras, almejas, mejillones y vieiras que entran en el mercado están libres de toxinas.

La cuarentena anual de mejillones tiene por objeto prevenir la intoxicación paralítica por mariscos (PSP, por sus siglas en inglés) y la intoxicación por ácido domoico, también conocida como intoxicación amnésica por mariscos, en personas que de otro modo podrían consumir mejillones recolectados que no han sido analizados. Ambos síndromes se deben a toxinas naturales relacionadas con el plancton consumido por los mariscos, incluidos los mejillones y las almejas. La cocción no destruye las toxinas.

Los primeros síntomas de la PSP incluyen hormigueo en los labios y la lengua, que puede comenzar a los pocos minutos de comer mariscos tóxicos. Estos síntomas suelen ir seguidos de pérdida del equilibrio, falta de coordinación muscular, dificultad para hablar y dificultad para tragar. En las intoxicaciones graves, una persona puede experimentar problemas para respirar, confusión y desorientación, y se debe buscar atención médica de inmediato.

Para minimizar los riesgos potenciales para la salud, los pescadores deportivos deben evitar consumir mejillones recolectados de forma recreativa durante los meses de verano, a partir del 1 de mayo.

Para obtener más información sobre la cuarentena, el PSP y el ácido domóico, consulte la página web de Cuarentena Anual de Mejillones del CDPH – Preguntas Frecuentes (FAQ). Para obtener información actualizada sobre cuarentenas y toxinas de mariscos, llame a la Línea de Información sobre Biotoxinas del CDPH al (800) 553-4133.