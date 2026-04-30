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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara ha recibido una subvención de USD 15,3 millones para desarrollar una microrred comunitaria en Isla Vista que apoyará instalaciones comunitarias críticas, incluida la Oficina del Alguacil de Isla Vista, la Clínica Vecinal de Isla Vista y el Centro Comunitario de Isla Vista.

La microrred también servirá a unos 120 clientes residenciales y 50 clientes no residenciales conectados al sistema. Se espera que los usuarios de la microrred no vean cambios en sus facturas de electricidad. La subvención también financiará actividades de participación comunitaria y desarrollo de la fuerza laboral, ampliando el alcance e impacto de dicha adjudicación.

Se espera que la microrred de energía solar con almacenamiento de energía en baterías proporcione al menos 24 horas de energía de respaldo, lo que permitirá que el sistema funcione de forma independiente de la red eléctrica durante emergencias. Esta capacidad de “islamiento” asegura la continuidad de las operaciones durante eventos climáticos severos o terremotos.

“Esta inversión significativa refleja nuestro compromiso de proteger a las comunidades, fortalecer la resiliencia y garantizar que los beneficios lleguen directamente a las personas a las que debe servir”, dijo la supervisora Laura Capps. “En Isla Vista, eso significa energía confiable durante emergencias, apoyo para espacios comunitarios esenciales y oportunidades significativas para que los residentes moldeen y participen en un futuro de energía limpia”.

“No todos pueden tener una batería en su propio garaje, lo cual es especialmente cierto en Isla Vista”, comentó Garrett Wong, gerente de la División de Sostenibilidad. “Este proyecto genera suficiente energía limpia y energía de respaldo para dar servicio a varias cuadras del vecindario”.

La subvención fue otorgada a través de Southern California Edison (SCE) bajo el Programa de Incentivos para Microrredes (Microgrid Incentive Program) a nivel estatal. Con el financiamiento asegurado, el Condado iniciará una solicitud de propuestas para la gestión de proyectos, diseño y servicios de construcción para proceder con estudios de evaluación técnica en asociación con SCE. Estos esfuerzos servirán de base para el diseño final y la implementación, trasladando el proyecto a la fase de desarrollo.

Para obtener más información y actualizaciones, visite el sitio web de microrredes del condado de Santa Bárbara.