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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina de Artes y Cultura del Condado de Santa Bárbara se complace en anunciar Scaling the Walls (Escalando los muros), una exhibición multisede que estrena siete nuevos murales realizados en escuelas locales, organizaciones sin fines de lucro y artistas. Se invita a la comunidad a asistir a dos recepciones de apertura gratuitas en Channing Peake Gallery (105 E. Anapamu St.) y Santa Barbara City Hall Gallery (735 Anacapa St.) el jueves 7 de mayo, de 5 a 8 p. m. como parte del evento 1stThursday Art Walk.

Scaling the Walls es una exposición única presentada en ambas galerías, que examina el impacto cultural y la evolución del muralismo durante el último siglo y destaca su papel continuo como una forma de arte centrada en la comunidad. El formato de doble galería reúne a artistas y organizaciones de todo el condado de Santa Bárbara, reflejando enfoques contemporáneos del arte público.

Santa Barbara City Hall Gallery presentará murales producidos por Arts Alliance, un programa de tutoría para jóvenes del Departamento de Parques y Recreación (Parks and Recreation Department). Bajo la dirección artística de los graduados del programa Miguel “Omepache” Rodriguez y Denisse Villanueva, la obra enfatiza la colaboración y las raíces comunitarias de la tradición muralista de la región. “El equipo creó estos murales utilizando temas y símbolos artísticos estilizados, pintados en tonos vivos y vibrantes para representar nuestros viajes y luchas compartidas, particularmente las de los trabajadores agrícolas migrantes y los pueblos indígenas”, comentó Ricardo Venegas, quien ha dirigido el programa durante los últimos 25 años. “Los murales reconocen la diversidad y los trayectos de los pueblos indígenas y sirven como una poderosa herramienta para la reivindicación cultural”, añadió.

En Channing Peake Gallery, la exposición presenta nuevos murales de Allan Hancock College, Carpinteria Arts Center, Cheri Owen, Corazón del Pueblo, Helen Yáñez, John Khus y el Laboratorio de Impresión Social (Social Print Lab) del Colegio de Estudios Creativos de la UC Santa Barbara.

Comisionadas por la Comisión de Artes del Condado, las obras de arte fueron producidas a través de distintos medios, desde la pintura hasta la serigrafía y el collage. Los murales resultantes destacan la amplitud de los enfoques artísticos, así como la diversidad y la relevancia continua de las prácticas de muralismo en todo el condado. El mural más grande en exhibición mide 7 pies de alto y 32 pies de ancho, creado por artistas estudiantes del Laboratorio de Impresión Social. Para desarrollar su concepto, los estudiantes viajaron en bicicleta y a pie por Santa Bárbara, recopilando imágenes de estructuras arquitectónicas, calcomanías, grafitis y escombros del paisaje urbano.

“Scaling the Walls es importante porque abre conversaciones sobre el arte público de una manera que va más allá de las audiencias tradicionales”, dijo la artista Cheri Owen. “Invita a las personas a involucrarse con las voces y perspectivas colectivas que representa el trabajo mural, independientemente de cómo lo experimenten”.

Scaling the Walls cuenta con la curaduría de la Oficina de Artes y Cultura del Condado de Santa Bárbara como parte de una iniciativa para mapear y documentar la tradición del arte público de la región. Tom Pazderka, curador de la Oficina de Artes y Cultura, mencionó: “A lo largo de su historia, el arte mural ha servido como herramienta para la representación cultural, la participación comunitaria y la celebración de la identidad compartida. Scaling the Walls conecta estas raíces con el panorama actual de arte público del condado de Santa Bárbara, donde existen más de 100 murales en Santa Bárbara y muchos más en toda la región”.

Para obtener más información, visite el sitio web de la exposición de la galería Scaling the Walls.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.