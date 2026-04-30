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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Las boletas de votación por correo serán enviadas por correo durante la primera semana de mayo. Los votantes registrados en el condado de Santa Bárbara deberían haber recibido su Guía de Información para el Votante del Condado para las elecciones primarias directas estatales del 2 de junio de 2026 a finales de abril y recibirán su boleta de votación por correo a principios de mayo.

Se recomienda a los votantes que devuelvan su boleta completada tan pronto como sea posible utilizando el sobre de devolución con franqueo pagado que se incluye. El sobre de devolución debe estar firmado por el votante. Las boletas devueltas por correo deben tener el sello postal a más tardar el día de las elecciones, el 2 de junio de 2026. El Servicio Postal de los Estados Unidos recomienda enviar las boletas por correo con anticipación para garantizar su entrega oportuna a la Oficina Electoral para su procesamiento y conteo.

Las urnas oficiales para las boletas estarán disponibles las 24 horas del día a partir del 4 de mayo hasta las 8:00 p. m. el día de la elección, el 2 de junio de 2026. Se alienta a los votantes a utilizar una de las 18 urnas oficiales ubicadas en todo el condado para entregar su boleta. Se proporciona una lista de las ubicaciones de las urnas oficiales en el condado de Santa Bárbara en la boleta enviada por correo y está publicada en Elecciones | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio web oficial.

La Guía de Información para el Votante emitida por el Condado de Santa Bárbara proporciona la ubicación y el horario de su centro de votación, una imagen de cómo se ve la boleta e incluye instrucciones para completar la boleta.

Recibir la Guía de Información para el Votante es un buen recordatorio para que los votantes verifiquen que su registro de votante esté actualizado.

Los votantes pueden verificar la exactitud de los datos de su registro, incluso su dirección residencial y postal en el sitio web de la Secretaría de Estado de California o en el sitio web de la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara. Para actualizar su dirección u otros datos de su registro opara que los ciudadanos elegibles se registren para votar, visite el sitio web de Registro para Votar de la Secretaría del Estado de California.

Si desea obtener más información, visite sbcvote.com o llame a la oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara al 800-722-8683.