Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 1 de mayo de 2026 – Toyota de Santa Bárbara, Santa Bárbara Honda y Acura se unen para apoyar el Espectáculo de Luz de Drones del 4 de Julio de Goleta, que tendrá lugar por segundo año en la preparatoria Dos Pueblos. Los concesionarios Honda, Acura y Toyota están ubicados uno al lado del otro en Old Town Goleta. Cuando el grupo familiar propietario de los concesionarios se enteró de que se necesitaba más apoyo para organizar este evento comunitario gratuito, dio un paso adelante para convertirse en patrocinador. La ciudad está agradecida por este patrocinio y a todos nuestros socios comunitarios que están haciendo que este evento patriótico vuelva a suceder en la Buena Tierra de Goleta.

Si te interesa patrocinar, infórmate en http://www.CityofGoleta.org/July4Sponsor o envía un correo electrónico a pio@cityofgoleta.gov. Todos los patrocinios y donaciones realizados en apoyo de este evento comunitario gratuito pueden considerarse una donación benéfica a la ciudad de Goleta y pueden ser deducibles de impuestos en la medida que lo permita la ley.

La Gerente de Relaciones Comunitarias de la ciudad de Goleta, Kelly Hoover, declaró: “Cada dólar recaudado nos permite potenciar este evento y aprovechar el gran éxito que tuvimos el primer año, con casi 6,000 personas asistentes. Estamos haciendo una última convocatoria para patrocinadores y animamos a cualquiera que quiera apoyar este maravilloso evento comunitario a que se una a este gratificante esfuerzo.”

Paul Scheuermann, director general de Santa Barbara Honda / Santa Barbara Acura, dijo: “Como grupo de concesionarios familiares en Goleta, estamos entusiasmados de ser una parte activa de la comunidad. Nuestro objetivo es sencillo: apoyar a esta comunidad, servir bien a nuestros vecinos y ayudar a crear oportunidades para las generaciones venideras. Formar parte de esta comunidad significa presentarse, apoyar lo que importa y construir algo duradero juntos.”

Apoyar eventos locales es solo una de las formas en que el grupo muestra su inversión a largo plazo en Goleta; está construyendo nuevas instalaciones de última generación en Old Town que incluirán ventas, servicio y operaciones de colisiones. Las representaciones del proyecto se exhibirán en el evento Show de Drones de Goleta.

Esto es lo que está previsto para el evento del 4 de julio: las puertas abren a las 6:00 p.m. con camionetas de comida, DJ Darla Bea, bailes en línea de country, fotomatón, pintura de cara, juegos y actividades gratuitas de feria para los niños, y mucho más. Hay asientos reservados limitados para patrocinadores y para el público en general: consigue tu asiento reservado aquí. Habrá servicio de transportación gratuito cortesía de Santa Barbara Airbus desde el estacionamiento de Costco. El show de drones está programado aproximadamente para las 9:15 p.m. y durará unos 12 minutos.Un enorme agradecimiento a todos nuestros patrocinadores:

• Platino: Yardi

• Oro: Ergomotion, Inc., Aeropuerto de Santa Bárbara, Honda de Santa Bárbara, Acura & Toyota y el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara

• Plata: Deckers, MarBorg Industries, Santa Barbara Airbus, Teledyne FLIR y UCSB Athletics

• Bronce: Mercado Camino Real, Community West Bank, Familia Eng-Denbaars, Fuel Depot & Point Market, Sociedad Histórica del Valle de Goleta y True North Wealth Management

• Socio comunitario: Distrito de Control de la Contaminación del Aire, American Riviera Bank, Best, Best & Krieger, Cederlof Family, Cottage Health, KeyPoint Credit Union, Leonardo DRS, SEE International y Southern California Edison

La ciudad también está buscando voluntarios para ayudar a que este día sea especial; apúntate aquí.

Para más información sobre el evento, visita nuestra página web en http://www.CityofGoleta.org/July4.