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City Clerks Team in front of City Hall, pictured left-to-right: Deputy City Clerk Nicholas Norman, City Clerk Deborah Lopez and Senior Deputy City Clerk David Cutaia | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 4 de Mayo de 2026 – Es la Semana de los Secretarios Municipales, el momento perfecto para reconocer a nuestra destacada División de Secretarios Municipales de Goleta. Durante esta semana (del 3 al 9 de mayo), esperamos que te unas a nosotros para dar visibilidad a este equipo trabajador responsable de asegurar que nuestra ciudad funcione sin problemas. Hay muchas formas de mostrar tu agradecimiento. Únete a nosotros mañana, 5 de mayo, en la reunión del Ayuntamiento de Goleta, cuando el alcalde entregará al grupo una Proclamación que reconoce la Semana de los Secretarios Municipales. También puedes tomarte un momento para enviarte un correo electrónico de agradecimiento a cityclerkgroup@cityofgoleta.gov o comentar en nuestra página de Facebook (facebook.com/CityofGoleta).

La alcaldesa Paula Perotte dijo: “La División del Secretario Municipal de Goleta es vital para garantizar que la ciudad funcione a un alto nivel. El equipo es el vínculo profesional entre los miembros de nuestra comunidad y el Ayuntamiento. Agradezco a cada uno de ellos la fiabilidad, dedicación y flexibilidad que aportan al trabajo cada día.”

La División de Secretario Municipal de Goleta está compuesta por la veterana secretaria municipal Deborah Lopez, el secretario adjunto senior David Cutaia y el secretario adjunto Nicholas Norman.

La secretaria municipal Deborah Lopez dijo: “La oficina del secretario municipal está dedicada a mantener la eficiencia y la transparencia del gobierno local. Como vínculo vital entre nuestros residentes y el estado, nos enorgullece servir a la comunidad con integridad inquebrantable y un compromiso con la excelencia profesional.”

Aquí tienes solo algunas de las responsabilidades de la División del Secretario Municipal:

• El grupo actúa como enlace con el público general y dentro del gobierno municipal.

• La División también es la Historiadora de los Registros, encargándose de la historia registrada de la ciudad. Esto incluye mantener un registro completo y preciso de los procedimientos del Ayuntamiento y de los archivos oficiales de la ciudad, así como supervisar todas las ordenanzas, resoluciones, proclamaciones, contratos escritos, fianzas oficiales y solicitudes de registros públicos.

• La División también es responsable de supervisar las siete Juntas y Comisiones designadas por el Ayuntamiento de la Ciudad. La División también supervisa 11 comités.

• La División actúa como funcionaria electoral de la ciudad de Goleta y supervisó el proceso para el histórico traslado de la ciudad a las elecciones distritales en 2022.

Goleta agradece a nuestro equipo de secretarios municipales. Infórmate más sobre la División y todo lo que hacen en http://www.cityofgoleta.org/your-city/city-clerk.