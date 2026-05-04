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Santa Barbara, CA – 4 de mayo de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara tendrá dos reuniones comunitarias para presentar las últimas novedades sobre el diseño del Proyecto de Mejoras de Seguridad para el Lower Eastside (Lower Eastside Transportation Safety Enhancements Project). Este proyecto incluye mejorar las rutas seguras a la escuela, actualizaciones para ciclistas y peatones, mejoras en Salinas Street y más.

Las reuniones también proporcionarán la información más reciente sobre el Puente Elevado para Peatones/Ciclistas de la Carretera 101, que conecta el lado este y la zona costera (Eastside y el Waterfront), así como sobre la solicitud de subvención propuesta que será considerada por el Consejo Municipal el 12 de mayo. Si el Consejo Municipal confirma su apoyo, la Ciudad planea presentar la solicitud de subvención en junio de 2026.

Reunión del Proyecto de Mejoras de Seguridad del Lower Eastside (virtual)

Miércoles, 13 de mayo de 2026

De 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Regístrese para la reunión virtual de Zoom

Reunión del Proyecto de Mejoras de Seguridad del Lower Eastside

Miércoles, 20 de mayo de 2026

De 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Escuela Primaria Franklin, Salón Multiusos (1111 E Mason St.)

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El Proyecto de Mejoras de Seguridad incluye:



Puente peatonal/ciclista sobre la Carretera 101 – Conectando el este de la ciudad y el paseo marítimo para un acceso más seguro a pie y en bicicleta.

– Conectando el este de la ciudad y el paseo marítimo para un acceso más seguro a pie y en bicicleta. Mejoras de Rutas Seguras a la escuela – Nuevas ampliaciones de la acera y pasos peatonales de alta visibilidad en intersecciones clave a lo largo de las calles Montecito, Voluntario, Soledad, Quinientos y Carpinteria.

– Nuevas ampliaciones de la acera y pasos peatonales de alta visibilidad en intersecciones clave a lo largo de las calles Montecito, Voluntario, Soledad, Quinientos y Carpinteria. Mejoras amigables para bicicletas y peatones – Ampliaciones de la acera agregadas a lo largo de las calles Cañada, Hutash, Punta Gorda, Voluntario y Cacique para mejorar la seguridad y accesibilidad.

– Ampliaciones de la acera agregadas a lo largo de las calles Cañada, Hutash, Punta Gorda, Voluntario y Cacique para mejorar la seguridad y accesibilidad. Mejoras en la calle Salinas – Mejoras en varias intersecciones, incluyendo nueva iluminación desde la glorieta de cinco puntos hasta la salida de la U.S. 101, y nuevas ampliaciones de la acera para mejorar la visibilidad y seguridad.

Se anticipa que la construcción del Proyecto de Mejoras de Seguridad comience el verano de 2027.

Para obtener más información y suscribirse a las notificaciones, visite Proyecto de Mejoras de Seguridad para el Lower Eastside (SantaBarbaraCA.gov/LECC).

Comentarios por escrito enviarse por correo electrónico a LECC@SantaBarbaraCA.gov.