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(SANTA BARBARA, CA.) — El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health) conmemora la Semana Nacional de la Enfermería, del 6 al 12 de mayo de 2026, rindiendo homenaje a la contribución fundamental del personal de enfermería que prestan servicio a las comunidades de todo el condado. Cada año, la Asociación Americana de Enfermeras celebra «El poder del personal de enfermería», destacando el papel fundamental que desempeñan al proporcionar atención compasiva y de alta calidad en todos los entornos.

El personal de enfermería es esencial para el sistema de salud pública, siendo profesionales de confianza que prestan apoyo a las personas, las familias y las comunidades. Su labor mejora los resultados sanitarios, amplía el acceso a la atención médica y contribuye a reducir las desigualdades de salud en todo el condado de Santa Bárbara.

«El personal de enfermería del Departamento de Salud del Condado está al centro de nuestra misión», afirmó Mouhanad Hammami, director del Departamento de Salud del Condado. «Su dedicación, experiencia y compasión garantizan que nuestras comunidades más vulnerables reciban la atención y el apoyo que necesitan cada día».

Desde clínicas y programas comunitarios hasta intervenciones de emergencia, el personal de enfermería del Departamento de Salud se adapta a las necesidades cambiantes de la salud pública sin dejar de prestar los servicios básicos. Su labor abarca la prevención, la educación y la atención directa, lo que contribuye a construir una comunidad más saludable y equitativa.

«El personal de enfermería certificado de County Health presta un servicio ejemplar a toda la comunidad», afirmó Kelley Barragan, directora del programa de Salud Materno-Infantil y Adolescente (MCAH) de County Health. Los profesionales de enfermería de County Health gestionan con creatividad y dedicación su carga de trabajo diaria para garantizar la provisión continua de servicios esenciales de salud pública a las poblaciones vulnerables».

La Semana Nacional de la Enfermería comienza el 6 de mayo y concluye el 12 de mayo, fecha del cumpleaños de Florence Nightingale, cuyo legado sigue marcando la profesión de enfermería en la actualidad.

Las enfermeras de County Health recibirán un reconocimiento oficial por parte de la Junta de Supervisores en la reunión del 5 de mayo de 2026 mediante una resolución honorífica patrocinada por la supervisora del condado Joan Hartmann.