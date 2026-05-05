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(SANTA BÁRBARA, Calif.) – ¡El Departamento de Parques del Condado de Santa Bárbara (Santa Barbara County Parks) se complace en anunciar que las inscripciones ya están abiertas para el Programa de Salvavidas Juveniles (Junior Lifeguard Program) de 2026! Las familias pueden inscribirse en el sitio web de Salvavidas Juveniles del Condado de Santa Bárbara y haciendo clic en el botón de ¡Inscríbase ahora! Actualmente, hay sesiones de verano disponibles para jóvenes entre 6 y 17 años.

Este verano, el Programa de Salvavidas Juveniles ofrecerá cuatro sesiones de dos semanas llenas de diversión y aprendizaje en Goleta Beach County Park y una sesión de una semana en Jalama Beach, en Lompoc. El programa se llevará a cabo de lunes a viernes, de 9:30 A.M. a 2:00 P. M. Cada sesión de Goleta Beach tiene un costo de USD 250 y la semana en Jalama cuesta USD 125. Hay descuentos por la inscripción de varios niños.

• Sesión 1: 15 – 26 de junio (no habrá programa el 19 de junio)

• Sesión 2: 29 de junio – 10 de julio (no habrá programa el 4 de julio)

• Sesión 3: 13 – 24 de julio

• Sesión 4: 27 de julio – 7 de agosto

• Sesión en Jalama: 10 – 14 de agosto (detalles próximamente)

Pruebas de aptitud

Todos los nuevos participantes se unirán a los Salvavidas Juveniles que regresan el primer día de su sesión para realizar una prueba de natación en el mar, no cronometrada. Las distancias de natación serán adecuadas para cada edad.

¡Programa Minis!

El Departamento de Parques del Condado de Santa Bárbara está dando la bienvenida a niños de 6 y 7 años a unirse al Programa Minis, que ofrece actividades específicas para su edad diseñadas para introducir a nuestros participantes más jóvenes en la seguridad del océano dentro de un ambiente divertido y de apoyo.

Acerca del Programa

El Programa de Salvavidas Juveniles del Condado de Santa Bárbara es una experiencia de entrenamiento dinámica y enriquecedora para jóvenes de 6 a 17 años, impartida por salvavidas profesionales del condado de Santa Bárbara. Los participantes obtendrán experiencia práctica en técnicas de rescate oceánico, uso de tablas de remo, RCP y primeros auxilios. Las actividades diarias incluyen natación, carrera, remo, surf, juegos de playa y simulacros de seguridad acuática. El programa también incluye sesiones educativas sobre ecología marina y conservación del océano.

El Programa de Salvavidas Juveniles promueve la condición física, la conciencia de seguridad, el trabajo en equipo y el respeto por el entorno costero.

Para obtener detalles completos del programa, incluido el desglose de las sesiones y preguntas frecuentes, visite el sitio web de Salvavidas Juveniles del Condado de Santa Bárbara.

También puede encontrar información adicional en el Manual del Programa de Salvavidas Juveniles del Condado de Santa Bárbara.