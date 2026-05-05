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GOLETA, CA, 5 de mayo de 2026 – ¿Interesado en adoptar tecnología nueva, más limpia y eficiente en tu hogar? Goleta le facilita esto con su nuevo Programa de Exención de Tarifas para el permiso de Bombas de Calor. Este programa piloto acaba de empezar y continuará hasta que se agoten los fondos. No pierdas esta gran oportunidad si vives en una vivienda unifamiliar o multifamiliar de sustituir tu espacio de gas natural o tu calentador de agua por una bomba de calor eléctrica.

Para saber más, acompáñanos para un Almuerzo y Aprendizaje (en inglés) de Electrifica Goleta el 20 de mayo a mediodía. Escucha directamente al equipo de Sostenibilidad de la Ciudad sobre las características de las bombas de calor y los beneficios de la electrificación. También escucharás a representantes de Central Coast Community Energy (3CE) y de la Red Regional de Energía Tri-County (3C-REN) sobre los diferentes incentivos financieros que ofrecen para facilitar la electrificación, con una sesión de preguntas y respuestas al final. Regístrate hoy en https://tinyurl.com/ElectrifyGoleta.

Antecedentes:

Las bombas de calor eléctricas funcionan de forma diferente a los calentadores de agua tradicionales y a los sistemas de refrigeración/calefacción. En lugar de quemar combustibles fósiles en el hogar, como el gas para generar calor que calienta el agua, una bomba de calor eléctrica absorbe el calor del aire circundante y lo transfiere al agua. Del mismo modo, un calefactor o caldera estándar quema combustibles fósiles para generar calor que calienta el espacio, y los aires acondicionados tradicionales funcionan trasladando el calor del interior del edificio al exterior, con ambos sistemas cumpliendo solo su función: calefacción o refrigeración. Una bomba de calor eléctrica puede tanto calentar como enfriar, trasladando el calor del interior de la casa al exterior en verano y atrayendo calor desde fuera durante el invierno.

Beneficios de la bomba de calor eléctrica:

• Más eficiente energéticamente y rentable

• Más seguro de operar (eliminando el riesgo de fugas y gases inflamables)

• Mejora la calidad del aire interior (reduce problemas de salud como el asma, especialmente en los niños)

Por qué deberías aprovechar esta oportunidad:

La instalación de bombas de calor puede requerir diferentes permisos municipales: un permiso de fontanería y, potencialmente, un permiso eléctrico para proyectos de calentadores de agua con bomba de calor, y un permiso mecánico y eléctrico para sistemas HVAC. Estas tasas de permiso para un proyecto residencial pequeño típico suelen costar alrededor de 300 dólares. El programa de exención de tasas de permisos para bombas de calor de Goleta eximirá esas tasas para proyectos de bombas de calor que calificen y está diseñado para ser utilizado junto con otros incentivos financieros y reembolsos disponibles de servicios públicos, programas estatales y regionales para reducir el coste de convertir electrodomésticos de gas en bombas de calor eléctricas.

Incentivos adicionales:

3CE, el proveedor de energía de elección comunitaria de la ciudad, ofrece reembolsos del programa “Electrifica tu hogar” de $1,000 para calentadores de agua con bomba de calor y $2,000 para sistemas de climatización con bomba de calor, con $500 adicionales para calentadores de agua y $1,000 para sistemas de climatización disponibles para aquellos que cumplan con los requisitos de ingresos. 3CE ofrece además hasta $1,000 para trabajos preliminares de actualización de cuadros eléctricos o cableado si se necesitan mejoras. 3C-REN ofrece ahorro energético para el hogar para viviendas unifamiliares, incluyendo hasta $750 para proyectos de climatización con bomba de calor y calefacción con bomba de calor y $750 para calentadores de agua, la cifra puede aumentar hasta $,500 dólares si tu proyecto cumple ciertos criterios de capital. Si tienes una chimenea o estufa de leña, el Programa de Limpieza Térmica del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD) ofrece un vale de $5,000 a $12,000 dólares para reemplazarlo por una bomba de calor eléctrica (la cantidad varía según la vivienda o comunidad de bajos ingresos). California también ofrece reembolsos en electrificación y electrodomésticos a través de su programa HEEHRA: hasta $8,000 dólares para sistemas HVAC de bomba de calor doméstica unifamiliar y $14,000 dólares para viviendas multifamiliares que instalan bombas de calor para calefacción de espacio o agua. (Los programas APCD y HEEHRA están actualmente completamente reservados y aceptan solicitudes para incluirlas en una lista de espera—consulta los detalles e instrucciones en sus páginas web.)

Marcando la diferencia:

California está tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y reducir la quema de combustibles fósiles en los edificios es una parte esencial de esa misión. En Goleta, hasta el 40% de las emisiones de gases de invernadero basados en energía de la comunidad provienen del uso de gas para calentar edificios. La ciudad está comprometida a reducir las barreras financieras para electrificar viviendas y a ayudar a los habitantes de Goleta a adelantarse para aprovechar los beneficios de la electrificación. Los residentes y contratistas pueden solicitar permisos a través del portal de permisos en línea de la ciudad en https://goleta.onlinegovt.com/.

No olvides inscribirte en nuestro Almuerzo y Aprendizaje de Electrifica Goleta el 20 de mayo al mediodía para saber más.

Consulta el programa de Sostenibilidad de la Ciudad para más información. ¡Vamos Verde Goleta!