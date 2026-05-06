Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 6 de mayo de 2026 – El primer chapoteo público del condado de Santa Bárbara está previsto que se inaugure en el parque vecinal Jonny D. Wallis (170 S. Kellogg Avenue) en Old Town Goleta. Están invitados a acompañarnos en una inauguración de celebración el jueves 21 de mayo a las 3:00 p.m. Por favor, permitan tiempo para aparcar. Habrá interpretación en español. Los primeros 50 asistentes recibirán un raspado de Kona Ice gratis. ¡Una vez cortada la cinta, la colorida plataforma de salpicaduras estará oficialmente abierta! Se anima a los niños que quieran chapotear a llevar ropa de baño, y los menores de tres años deben llevar pañal de natación.

El concejal del Segundo Distrito, James Kyriaco, dijo: “Sabemos que la comunidad ha estado esperando con ilusión la apertura del chapoteo y esperamos ver cómo se disfruta durante muchos años más. Nos alegra que ahora haya un espacio de juegos acuáticos divertidos, gratuitos y seguros en el corazón de nuestra comunidad.”

El chapoteo estará abierta estacionalmente desde el fin de semana del Día de los Caídos hasta el fin de semana del Día del Trabajo. Funcionará seis días a la semana (excepto los miércoles) de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., proporcionando acceso a la comunidad durante los meses de verano. La instalación estará cerrada los miércoles para permitir mantenimiento y limpieza semanales rutinarios.

El chapoteo formaba parte del diseño original del parque vecinal Jonny D. Wallis, que abrió en 2019 y es la última pieza recreativa de este querido espacio. Cuenta con 34 chorros de agua que producen suaves corrientes en una variedad de patrones atractivos. Equipado con dos postes activadores, los usuarios pueden encender y apagar la plataforma de descarga durante las horas designadas. La plataforma de salpicaduras utiliza un sistema de agua recirculada y tratada para garantizar tanto la seguridad como la sostenibilidad ambiental. La zona de agua está abierta a todas las edades, pero es más entretenida para los niños pequeños.

Aquí tienes algunas reglas e información importante que debes conocer antes de ir al chapoteo.

• Estacionamiento es limitado, así que por favor considera ir en bici, andar o compartir coche.

• No hay cuota de entrada: ¡el chapoteo es gratis!

• Los niños deben estar bajo supervisión de un adulto. No hay socorristas de servicio.

• Los niños menores de tres años deben llevar pañal de natación.

• No se permiten mascotas, comida, caramelos, chicles ni cristales en la zona de salpicaduras.

• Aunque el agua está tratada, desinfectada y recirculada, no la bebas.

• Prepárate para mojarte y asegúrate de llevar un traje de baño y toallas.

• Hay duchas disponibles para que los usuarios las enjuaguen después de su uso.

¡Ya queremos disfrutar contigo de un día lleno de chapuzones y diversión este 21 de mayo!

Para más información, visita http://www.CityofGoleta.org/SplashPad.