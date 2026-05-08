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SANTA BÁRBARA, CA – 7 de Mayo de 2026

El Departemento de Policia recuerda a los viajeros que siempre usen el cinturón de seguridad y aseguren a los niños en los asientos de seguridad adecuados al visitar a familiares y amigos.

La campaña de este año “Cinturón o multa” se llevará a cabo del 18 al 31 de mayo. Durante este periodo, El Departemento de Policia contará con oficiales adicionales en patrullaje, vigilando activamente a conductores y pasajeros que no usen el cinturón de seguridad. Esto incluye vehículos en los que los niños no estén asegurados en asientos de seguridad infantil o en el asiento adecuado para su edad.

“Nuestra prioridad es proteger a las personas de nuestra comunidad. Usar el cinturón de seguridad o asegurar correctamente a los niños en asientos de seguridad o asientos elevados les da a todos una mejor oportunidad de sobrevivir un choque de carro,” Oficial Lopez dijo. “Queremos que cada viaje — corto o largo — termine de manera segura, así que por favor abróchense el cinturón, siempre.”

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), en 2023, 10,484 personas que murieron en choques de carro en Estados Unidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En California, 780 personas que no llevaban puesto el cinturón de seguridad murieron en choques de carro ese mismo año, incluidos 24 niños. Además, las muertes de niños sin sujeción en California aumentaron un 4.3% de 2022 a 2023.

La ley de California requiere que todos los niños menores de 2 años viajen en un asiento de seguridad orientado hacia atrás, a menos que el niño pese 40 libras o más o mida 40 pulgadas o más. Una vez que el niño cumple estos criterios, todos los niños menores de 8 años todavía deben estar asegurados en un asiento de seguridad o asiento elevador (booster). Los niños menores de 8 años no pueden viajar en el asiento delantero, a menos que el vehículo no cuente con un asiento orientado hacia adelante en la parte trasera. Los niños de 8 años o más, o que midan al menos 4 pies 9 pulgadas, pueden usar un asiento elevador, pero como mínimo deben llevar puesto un cinturón de seguridad correctamente ajustado.

Se recomienda a los padres y cuidadores mantener a los niños en el asiento orientado hacia atrás o hacia adelante el mayor tiempo posible y utilizar la “Prueba de Cinco Pasos” para determinar si su hijo es lo suficientemente grande para usar de manera segura el cinturón de seguridad sin un asiento elevador (booster).

La financiación de este programa fue proporcionada por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).