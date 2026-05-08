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SANTA BÁRBARA, CA – 7 de Mayo de 2026

Desde los niños que van en bicicleta a la escuela hasta los adultos mayores que se mantienen activos y saludables, el ciclismo es tanto un pasatiempo como un medio de transporte para miles de californianos. Mayo es el Mes Nacional de la Seguridad en Bicicleta, y Ingresa el nombre de la agencia hace un llamado a todos para que estén atentos y mantengan seguros a los ciclistas.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), en 2023 murieron 1,166 personas mientras iban en bicicleta en las vías de Estados Unidos, y se estima que 49,489 ciclistas resultaron lesionados. En California, 145 ciclistas murieron en choques de carro relacionados con el tránsito vehicular en 2023.

“Es importante mantener seguros a nuestros ciclistas, ya que no cuentan con las mismas protecciones que los conductores y pasajeros,” Oficial Shull dijo. “Personas de todas las edades usan la bicicleta para ir a la escuela, al trabajo y a otras actividades. Los ciclistas, al igual que todos los usuarios de la vía, tienen derecho a calles seguras. Animamos tanto a conductores como a ciclistas a cuidarse mutuamente y practicar hábitos seguros para que todos podamos trasladarnos de manera segura.”

Para ayudar a mantener seguros a quienes van en bicicleta o a pie, El Departamento De Policía llevará a cabo una operación de seguridad vial durante todo el mes enfocada en conductas de los conductores que ponen en riesgo a ciclistas y peatones, como exceso de velocidad, giros ilegales, no ceder el paso y pasarse señales de alto o semáforos en rojo.

El Departamento De Policía sugiere los siguientes consejos de seguridad para ciclistas y conductores:

Conductores

• Reduzcan la velocidad y respeten los límites de velocidad. Tengan cuidado al cruzar intersecciones.

• Busquen cuidadosamente a ciclistas y peatones antes de girar o abrir la puerta del automóvil cerca de calles o ciclovías.

• Sean pacientes al viajar detrás de un ciclista y den espacio al rebasarlo. La ley de California exige que los conductores cambien de carril, cuando sea posible, para adelantar a ciclistas y siempre mantengan al menos 3 pies de distancia.

• Nunca conduzcan distraídos ni bajo influencia de sustancias.

Ciclistas

• Usen luces por la noche.

• Aunque no es obligatorio para quienes tienen 18 años o más, siempre usen un casco correctamente ajustado. Los cascos reducen significativamente el riesgo de lesiones en la cabeza en caso de un choque.

• Los ciclistas deben circular en el mismo sentido del tráfico y cumplir con los mismos requisitos que cualquier vehículo de movimiento lento.

• Cedan el paso a los peatones, tal como lo haría un conductor. Los peatones tienen prioridad dentro de los cruces peatonales señalizados o no señalizados en las intersecciones.

La financiación de este programa es proporcionada por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).