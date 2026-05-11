Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – May 8, 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara ya está recibiendo registros para su Venta Anual Comunitaria de Yardas, el sábado 13 de junio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Este evento en toda la ciudad invita a los residentes a organizar una venta en su hogar, deshacerse de artículos que ya no utilizan, ganar dinero extra y dar una segunda vida a artículos en buen estado.

Venta Comunitaria de Yardas

Sábado, 13 de junio de 2026

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Los anfitriones registrados recibirán apoyo promocional gratuito, incluyendo su ubicación en un mapa interactivo en línea para ayudar a los compradores a encontrar los hogares participantes, así como publicidad, una guía de recursos con opciones de centros de donación y letreros para el jardín que aumentarán la visibilidad.

“Este evento brinda a los residentes una forma sencilla de deshacerse de lo que ya no necesitan, reducir residuos y convivir con sus vecinos”, dijo Julie Lawrence, Gerente de Comunidad Limpia (Clean Community). “El año pasado, más de 100 hogares participaron, manteniendo artículos en buen estado en circulación y fuera del relleno sanitario. Invitamos a quienes estén interesados en participar a registrarse con anticipación para aparecer en el mapa oficial del evento, y alentamos a los compradores a explorar los distintos vecindarios de la ciudad.”

Los participantes deben residir dentro de la ciudad de Santa Bárbara. Quienes viven en apartamentos o condominios deben consultar con su administrador de propiedad o arrendador antes de registrarse.

Para obtener más detalles del evento o registrarte como anfitrión, visita la Venta Comunitaria de Yardas (SantaBarbaraCA.gov/YardSale).