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SANTA BÁRBARA, CA – 12 de mayo de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara, en colaboración con la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara, invita al público a una ceremonia comunitaria de corte de listón y celebración de apertura de la nueva instalación de Bloomberg Asphalt Art en el centro de la ciudad. El evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la intersección de State Street y Carrillo Street, la nueva ubicación del Mercado de Agricultores de los sábados de Santa Bárbara.

Celebración de inauguración de Arte en el Asfalto

Domingo, 17 de mayo de 2026

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Intersección de State Street y Carrillo Street

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Financiado por Bloomberg Philanthropies, el diseño artístico está inspirado en los tejidos artesanales zapotecos y mixtecos, reflejando la cultura de los trabajadores agrícolas oaxaqueños que ayudan a hacer posible el Mercado de Agricultores de Santa Bárbara cada semana.

El artista principal del proyecto, Eduardo Jiménez, tejedor zapoteco, y la artista gráfica principal, Irene Ramírez, organizaron una serie de talleres en el Mercado de Agricultores para desarrollar el diseño. La celebración de apertura destacará la cultura oaxaqueña local e incluirá música en vivo y presentaciones de danza por Danza Flor Bonita, Grupo Folklórico Hauxyacac, Banda Filarmónica Narciso Lico Carrillo LA, y los títeres artesanales Monos de Calenda de Oaxacreation.

La Ciudad de Santa Bárbara fue seleccionada como una de diez ciudades de Norteamérica para recibir una subvención de $100,000 de la iniciativa Asphalt Art. El proyecto transforma la intersección de State Street y Carrillo Street en un espacio comunitario acogedor que apoya el Mercado de Agricultores semanal, al mismo tiempo que mejora la seguridad para peatones y ciclistas.

Este proyecto es financiado por medio de la iniciativa Asphalt Art de Bloomberg Philanthropies, un programa global que otorga subvenciones a ciudades para usar el arte y la participación comunitaria con el fin de mejorar la seguridad vial y activar los espacios públicos. A través de esta iniciativa, ciudades en Norteamérica y Europa han implementado coloridos murales viales y mejoras en espacios peatonales que han demostrado aumentar la atención de los conductores, fomentar comportamientos más seguros y atraer a más personas a los espacios públicos.

El proyecto fue realizado con el apoyo de Friends of State Street, la Academia de Artes Visuales y Diseño de Santa Barbara High School (VADA), Downtown Santa Barbara Improvement Association (DSBIA), Santa Barbara Paint Depot, Delgado’s Quality Painting, PIP Marketing and Graphics, Graphic Ink, Strong Towns Santa Barbara, Oaxacreations Mono de Calenda, Downtown Santa Barbara Certified Farmers’ Market, Santa Barbara Beautiful, así como integrantes de la comunidad oaxaqueña local y muchos talentosos artistas de la región.Se invita a personas de todas las edades a asistir y participar en esta celebración festiva de apertura.

Para más información, visite Bloomberg Asphalt Art Initiative.