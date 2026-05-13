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SANTA BÁRBARA, CA – 13 de mayo de 2026

Santa Barbara Clean Energy (SBCE) se complace en anunciar el lanzamiento de Charge Up SB, un nuevo programa que ayuda a propiedades multifamiliares y de vivienda asequible en la ciudad de Santa Bárbara a instalar cargadores para vehículos eléctricos (EV). El programa ofrece apoyo experto gratuito, incluyendo evaluación del sitio, asistencia con permisos y escenarios de instalación personalizados. También incluye incentivos financieros generosos que pueden cubrir una parte significativa de los gastos de equipos de carga para EV.

“Charge Up SB facilita la adopción de vehículos eléctricos para los clientes de Santa Barbara Clean Energy, especialmente para inquilinos y residentes que viven en edificios multifamiliares,” dijo Jon Griesser, Gerente de Programas de Santa Barbara Clean Energy (Program Manager). “Este programa ampliará el acceso equitativo a cargadores de EV y ayudará a cumplir los objetivos climáticos de la Ciudad al facilitar la transición a un vehículo eléctrico.”

Tanto las propiedades multifamiliares como las de vivienda asequible son elegibles para asistencia técnica e incentivos que apoyan la compra e instalación de equipos de carga para EV. Los incentivos están disponibles para Nivel 1 y Nivel 2, estaciones de carga de Nivel 2, mejoras de panel eléctrico y trabajos de preparación del sitio (“make-ready”) para habilitar la instalación de cargadores. Las propiedades de vivienda asequible califican para niveles de incentivo más altos y una mayor cobertura de costos del proyecto. El programa ya está abierto y acepta formularios de interés para asistencia técnica y solicitudes de incentivos.

Para más información y para enviar un formulario de interés para comenzar, se invita a propietarios y administradores de propiedades a visitar Charge Up SB (SantaBarbaraCA.gov/ChargeUpSB).

Santa Barbara Clean Energy es un programa sin fines de lucro de la Ciudad de Santa Bárbara que suministra electricidad limpia y competitiva en costo para hogares y negocios en la ciudad de Santa Bárbara.