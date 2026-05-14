Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 14 de mayo de 2026 – ¡Forma parte de algo especial: sé voluntario en el Segundo Show Anual de Drones del 4 de Julio de la ciudad de Goleta! El evento tiene lugar en el campo de fútbol americano de la preparatoria Dos Pueblos (7266 Alameda Avenue). Las puertas abren a las 6:00 p.m. con camionetas de comida, DJ Darla Bea, baile en línea, juegos y actividades familiares, cabina de fotos y mucho más. El evento final es un espectáculo de luces con drones de aproximadamente 15 minutos que comenzará alrededor de las 9:15 p.m.

Los voluntarios ayudarán en diversas tareas como la organización del evento, el servicio a los clientes, la coordinación de seguridad y más. Tu participación ayudará a garantizar que el evento se desarrolle sin problemas y crea una noche memorable para todos. No esperes, ¡apúntate hoy para ser voluntario con nosotros!

Todos los voluntarios recibirán una camiseta conmemorativa para llevar durante el evento. Los participantes deben tener 16 años o más, mientras que los voluntarios de entre 12 y 15 años son bienvenidos a unirse con supervisión adulta. Este evento es una gran oportunidad para que familias, amigos y grupos comunitarios se reúnan y tengan un impacto significativo.

Los voluntarios deben asistir a una reunión previa al evento el jueves 2 de julio a partir de las 6:00 p.m. en el campo de fútbol americano de Dos Pueblos. En esta reunión de una hora recibirás tu camiseta para llevar en el evento, conocerás al equipo y recibirás tu asignación como voluntario.

¡Esperamos que te unas a nosotros para que este evento comunitario gratuito sea un éxito! Apúntate hoy como voluntario. ¿Preguntas sobre el voluntariado? Envía un correo DroneLightShow@cityofgoleta.gov.

Conoce más sobre el evento en http://www.CityofGoleta.org/July4.