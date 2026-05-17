Street names are not neutral. They are statements and symbols of historical and present value. These names convey civic judgment, signal priorities, and tell future generations who matters; and because they are expressions of civic judgment, they are not fixed.

Honoring Dolores Huerta does more than commemorate the past. It is a conscious and courageous current decision, bringing visibility and ultimately balance to the inequitable power imbalances laced throughout our farm labor conditions as a reflection of the larger social struggle. It will be a striking symbol reinforcing a simple principle: dignity at work must also include safety, autonomy, and freedom from abuse.

Santa Barbara has the responsibility to revisit those values and civic judgments — especially when circumstances force values and judgments to change as it did here once evidence surfaced that Cesar Chavez groomed and then sexually abused girls who worked in the movement that he championed.

The strongest case for renaming Calle Cesar Chavez to Camino Dolores Huerta is not what Santa Barbara moves away from; it is what it moves toward.

Renaming the street Camino Dolores Huerta, which translates to Dolores Huerta Way, recognizes one of the most consequential labor leaders in American history on her own terms — in her own empowering way. As co-founder of the United Farm Workers alongside Cesar Chavez, Dolores Huerta is not a peripheral figure, but a principal strategist and negotiator whose work secured real gains in wages, safety, and dignity for farmworkers across California, including Santa Barbara.

Dolores Huerta’s leadership in the farm worker movement has always been more than contracts. She purposefully included people — especially those most vulnerable to exploitation. Recently, Dolores Huerta has publicly supported women within the United Farm Worker movement who came forward with allegations of sexual harm from Cesar Chavez, using her voice to amplify the survivors, and insist that dignity in the workplace must include freedom from sexual violence.

This renaming decision ultimately is symbolically broader than just a name change. It directs attention to unjust realities that are being overlooked in our own community — past, present, and future.

Santa Barbara County is part of California’s Central Valley agricultural backbone making farm labor a foundation not just locally, but to the national and global economy as well. As such, across Santa Barbara County, women farm workers face sexual harassment, coercion, and economic vulnerability meeting the definition of labor exploitation and human trafficking — where fear and dependency limit a farmworker’s ability to leave.

These farm labor realities are shaped by immigration status, isolation, and economic precarity – factors that make reporting abuse difficult and accountability rare — by an inequitable farm labor system that sustains our community.

Historically, there is an imbalance where women in the social movement framework are vastly underrepresented in the naming of streets and public spaces. Case in point: Although Dolores Huerta co-founded the United Farm Workers union alongside Cesar Chavez — Cesar Chavez was the only one honored with a Santa Barbara street name – Dolores Huerta went unrecognized in our public landscape. Renaming Calle Cesar Chavez to Camino Dolores Huerta is an opportunity to lead the way to start correcting that imbalance.

Maintaining the ability to revisit past decisions is not a flaw in the system; it is in fact a strength — a show of courage — reflecting Santa Barbara’s values and flexibility to move forward, especially after appropriate evidence has surfaced. Some suggest that if questions arise about a historical figure, the solution is to stop naming streets after people altogether. The concern is understandable – but avoiding honorific naming is not a solution — we are essentially silencing our own voices.

Public commemoration has always involved judgment. Communities choose whom to honor and shine a light on because those choices matter. Refusing to make them does not produce neutrality; it produces silence, and silence, in this context, is itself a choice.

Of course, there are practical concerns. Renaming a street requires updates for residents and businesses which although burdensome, they are manageable burdens and somewhat routine — and do not outweigh the importance of aligning public symbols with our public values.

Essentially, renaming a street is a statement about who we, as a community, value and what we stand for. Santa Barbara’s case for renaming Calle Cesar Chavez to Camino Dolores Huerta is a purposeful act of profound symbolism that communicates Santa Barbara’s values of — courage to be informed; flexibility to take action; and our resistance to be silenced.

Camino Dolores Huerta Beautification Enhancement Project

Because “Huerta” translates to “orchard/garden” and “Dolores” is derived from the Latin word “dolor” meaning pain — it’d be nice to enhance Camino Dolores Huerta with an orchard blooming amid fruits of hope for all those silenced throughout the years.

Renombrar con propósito (Calle Cesar Chávez)

Una propuesta a favor de “Camino Dolores Huerta”

Por Teri Jory, Ph.D., J.D.

Los nombres de calles no son neutrales. Son declaraciones y símbolos de valor histórico y actual. Estos nombres transmiten un juicio cívico, señalan prioridades y dicen a las generaciones futuras quién importa; y, dado que son expresiones de juicio cívico, no son fijos.

Honrar a Dolores Huerta hace más que conmemorar el pasado. Es una decisión actual, consciente y valiente, que aporta visibilidad y, en última instancia, equilibrio a los desequilibrados de poder en nuestras condiciones laborales agrícolas, como reflejo de una lucha social más amplia. Será un símbolo contundente que reforzará un principio simple: la dignidad en el trabajo debe incluir también seguridad, autonomía y libre de abusos.

Santa Bárbara tiene la responsabilidad de reexaminar esos valores y juicios cívicos, especialmente cuando las circunstancias obligan a que tales valores y juicios cambien; tal como ocurrió en este caso, una vez que surgieron pruebas de que César Chávez manipuló y posteriormente abusó sexualmente de niñas que trabajaban en el movimiento que él dirigió.

El argumento más sólido para cambiar el nombre de la Calle Cesar Chávez por el de “Camino Dolores Huerta” no reside en aquello de lo que Santa Bárbara se aleja, sino a lo que avanza.

Renombrar la calle como “Camino Dolores Huerta” supone reconocer a una de las líderes sindicales más trascendentales de la historia de Estados Unidos en sus propios términos: a su propia manera su empoderamiento. Como cofundadora del sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos, (“United Farm Workers”), junto a César Chávez, Dolores Huerta no es una figura periférica, sino una persona con táctica y negociadora fundamental cuyo trabajo aseguró logros solidos en materia de salarios, seguridad y dignidad para los trabajadores agrícolas de toda California, incluida Santa Bárbara.

El liderazgo de Dolores Huerta en el movimiento de los trabajadores agrícolas siempre ha sido más que contractos. Ella deliberadamente incluyó a las personas más subtitules y vulnerables a la explotación. Recientemente, Dolores Huerta ha brindado su apoyo público a las mujeres del movimiento “United Farm Workers” que han alzado la voz para denunciar agresiones sexuales por parte de César Chávez, utilizando su propia voz para amplificar la de las sobrevivientes e insistir en que la dignidad en el lugar de trabajo debe ser libre de violencia sexual.

Esta decisión de cambio de nombre tiene un alcance simbólico mucho más amplio que el de una simple modificación nominal. Dirige la atención hacia realidades injustas que están siendo ignoradas en nuestra propia comunidad: en el pasado, el presente y el futuro.

El condado de Santa Bárbara forma parte de la columna vertebral agrícola del Valle Central de California, lo que convierte el trabajo agrícola en un pilar fundamental, no solo a nivel local, sino también para la economía nacional y global. En este contexto, a lo largo y ancho del condado de Santa Bárbara, las mujeres trabajadoras agrícolas se enfrentan al acoso sexual, la coacción y la vulnerabilidad económica; situaciones que encajan en la definición de explotación laboral y trata de blancas, y en las que el miedo y la dependencia limitan la capacidad de la trabajadora para abandonar su situación.

Estas realidades del trabajo agrícola están condicionadas por el estatus migratorio, el aislamiento y la precariedad económica; factores que dificultan la denuncia de los abusos y hacen que la rendición de cuentas sea un hecho difícil, todo ello dentro de un sistema laboral agrícola inequitativo que, paradójicamente, sostiene a nuestra comunidad.

Históricamente, ha existido un desequilibrio en el que las mujeres, dentro del marco de los movimientos sociales, han estado poco representadas en la designación de nombres para calles y espacios públicos. Un ejemplo ilustrativo: aunque Dolores Huerta cofundó el sindicato “United Farm Workers” junto a César Chávez, este último fue el único de los dos en ser honrado con el nombre de una calle en Santa Bárbara, mientras que Dolores Huerta permaneció sin reconocimiento en nuestro paisaje urbano. Renombrar la “Calle César Chávez” como “Camino Dolores Huerta” representa una oportunidad para abrir camino y comenzar a corregir dicho desequilibrio.

Preservar la capacidad de reevaluar decisiones pasadas no constituye una falla del sistema; es, de hecho, una fortaleza, una muestra de valentía, que refleja los valores de Santa Bárbara y su flexibilidad para avanzar, especialmente cuando han surgido pruebas pertinentes. Algunos sugieren que, si surgen interrogantes en torno a una figura histórica, la solución consiste en dejar de nombrar calles en honor a personas por completo. Esta inquietud es comprensible; sin embargo, evitar los nombramientos honoríficos no constituye una solución, pues, en esencia, estaríamos silenciando nuestras propias voces.

La conmemoración pública siempre ha conllevado un juicio de valor. Las comunidades eligen a quién honrar y a quién dar visibilidad, dado que tales elecciones son trascendentales. Negarse a tomar estas decisiones no genera neutralidad, sino silencio; y el silencio, en este contexto, constituye en sí mismo una elección.

Por supuesto, existen inquietudes de índole práctica. El cambio de nombre de una calle exige que tanto los residentes como las empresas realicen una serie de actualizaciones; si bien esto puede resultar cargante, pero se trata de una carga manejable y hasta cierto punto rutinarias, que no superan en importancia a la necesidad de alinear nuestros símbolos públicos con nuestros valores públicos.

En esencia, renombrar una calle equivale a realizar una declaración sobre a quiénes valoramos como comunidad y qué principios defendemos. La propuesta de Santa Bárbara para cambiar el nombre de la Calle César Chávez por el de “Camino Dolores Huerta” constituye un acto deliberado de profundo simbolismo, que comunica los valores de Santa Bárbara: el coraje para informarse, la flexibilidad para actuar y nuestra resistencia a ser silenciados.

Camino Dolores Huerta un Proyecto de Embellecimiento y Realce

Dado que la palabra “Huerta” se traduce en español, “huerto / jardín” y que “Dolores” deriva de la palabra en latín “dolor,” seria hermoso realzar “Camino Dolores Huerta” con un huerto que florezca entre los frutos de la esperanza para todos aquellos que has sido silenciados a lo largo de los años.