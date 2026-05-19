Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Goleta Valley Library Children’s Librarian Kaeley Christensen and Supervising Librarian Kim Crail at Goleta Valley Library Express | Credit: Courtesy

Marcos Martines, City of Goleta Spanish Engagement Specialist, at Goleta Valley Library Express | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 19 de mayo de 2026 – ¡Celebra el verano con nuestro Programa de Lectura de Verano Read-A-Palooza en las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez! A partir del 1 de junio y durante nueve semanas hasta el 31 de julio, el programa anima a usuarios de todas las edades a fortalecer sus hábitos de lectura este verano. Vea estos vídeos para conocer más sobre el Programa de Lectura de Verano y prepararte para tu visita a la Biblioteca del Valle de Goleta (GVL) Express (6500 Hollister Avenue, Suite 105). También no olvides asistir al evento de inicio de la lectura de verano de GVL Express el sábado 6 de junio de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en el campo detrás del Centro Comunitario de Goleta (5679 Hollister Avenue). Este evento gratuito para toda la familia contará con entretenimiento en vivo, juegos en el césped y la oportunidad de conseguir tu pase VIP con acceso total a Read-A-Palooza para seguir tu lectura durante todo el verano.

“Este año, el objetivo es crear lectores para toda la vida fomentando un hábito diario de lectura”, dijo Kaeley Christensen, bibliotecaria infantil. “El programa celebra la coherencia como clave para el éxito en la alfabetización, y lectores de todas las edades y capacidades tienen la oportunidad de participar de la misma manera.”

Para participar en el Programa de Lectura de Verano, simplemente registra tus lecturas un mínimo de cuatro días a la semana para ganar premios semanales divertidos y participar en nuestros sorteos premios. Realiza una variedad de actividades en casa y por la ciudad para conseguir aún más participaciones en los sorteos. Todo lo que necesitas para empezar es recoger tu registro de lectura en cualquiera de nuestras bibliotecas o registrarte en línea a través de la app gratuita Beanstack o en goletavalleylibrary.beanstack.com.

Junto con un registro de lectura este año, el personal de la biblioteca ha elaborado una lista de actividades que anima a nuestros usuarios a interactuar con los libros de forma divertida, así como a involucrarse con su comunidad asistiendo a programas de la biblioteca, visitando parques locales y asistiendo a eventos especiales. Reserva la fecha para estos próximos programas para todas las edades:

Biblioteca del Valle de Goleta (GVL) Express

• Show de Reptiles de Mahni, Miércoles 24 de junio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta

• Taller de Tie Dye, Jueves 2 de julio de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. en el jardín delantero del Centro Comunitario de Goleta

• Show de Héroes de la Ciencia, Martes 7 de julio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta

• Show de Hula, Sábado 18 de julio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro Comunitario de Goleta

Biblioteca de Buellton

• Show de Reptiles de Mahni, Martes 9 de junio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Concierto de Ukulele Jim, Sábado 20 de junio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

• Concierto de Nathalia Music, Sábado 18 de julio de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Biblioteca de Solvang

• Matinés de Cine todos los jueves de junio y julio de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

• Espectáculo de Reptiles de Mahni, Viernes 5 de junio de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. y Sábado 11 de julio de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

• Clase de dibujar Caricaturas, Sábado 27 de junio de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. y Sábado 18 de julio de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

No podríamos llevar a cabo este programa sin el generoso apoyo de nuestros voluntarios y patrocinadores comunitarios, incluyendo a los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, Amigos de la Biblioteca de Buellton, Amigos de la Biblioteca del Valle de Santa Ynez, Ice in Paradise, Rori’s Artisanal Creamery, Kona Ice, el Museo Marítimo de Santa Bárbara ¡y muchos más! Consulta nuestra página web del Programa de Lectura de Verano en goletavalleylibrary.org/summer para más detalles e información sobre el programa. ¡Esperamos ofrecerte un verano lleno de ambientes relajados, programas divertidos y lecturas fabulosas en el verano de Read-A-Palooza!

Por favor, consulte la lista completa de patrocinadores a continuación:

Albertson’s, Birkholm’s Bakery & Café, Blenders in the Grass, Bob’s Well Bread, The Book Loft, Brick Barn Wine Estate, California Nature Art Museum, Coffee House by Chomp, Community Clay Works, The Creation Station Fabric & Quilt Shop, Deckers Brands, Drover’s Doughnuts, Enjoy Bagels & Sweets, Friends of the Buellton Library, Friends of Goleta Valley Library, Friends of the Library of the Santa Ynez Valley, Goleta Valley Athletic Club, Habit Burger & Grill, The Home Connection, Ice in Paradise, Industrial Eats, Ingeborg’s Danish Chocolates, Jersey Mike’s, Kaena Wine Co., Kona Ice, Lefty’s Coffee, Los Olivos, MOXI, the Wolf Museum of Exploration & Innovation, Mystic Merchant, Na Na Thai, New Frontiers Natural Marketplace, Olsen’s Danish Village Bakery, Rori’s Artisanal Creamery, Santa Barbara Botanic Garden, Santa Barbara Maritime Museum, Santa Barbara Museum of Natural History & Sea Center, Santa Barbara Zoo, Santa Ynez Valley Historical Museum & Parks-Janeway Carriage House, Solvang Bakery, Solvang Ultimate Escape Rooms, South Coast Deli, South Coast Montessori, South Coast Railroad Museum, Stuart C. Gildred Family YMCA, Subway (#5776), Valley Hardware and Garden Center, Woodstock’s Pizza, and Yogurtland.