Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – May 18, 2026

El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Santa Bárbara continúa con las obras de mejora del pavimento a lo largo del tramo de la calle Anacapa, desde la calle Micheltorena hasta la calle Cota, como parte de un proyecto planificado desde hace tiempo para restaurar y mejorar el estado de la calzada. Las obras de pavimentación adicionales abarcan la cuadra 00 de la calle Anapamu y la cuadra 100 de la calle East De La Guerra. La construcción se está llevando a cabo por fases, con algunos trabajos nocturnos para mantener el acceso a la calle cuando sea posible. La mayor parte de las actividades de pavimentación ya está en marcha y se anticipa que se completen el viernes 29 de mayo.

Este proyecto de pavimentación sigue a las excavaciones realizadas anteriormente a lo largo de este corredor como parte del Southern California Edison’s Downtown Reliability Project (Proyecto de Fiabilidad del Centro de Southern California Edison), iniciado en 2016. Una vez finalizados esos trabajos, la Ciudad está utilizando fondos de la Medida C para restaurar y mejorar la superficie de la vía vehicular a lo largo de esta calle central. El proyecto también incluye mejoras de seguridad específicas en intersecciones importantes, como las de las calles Figueroa y Anapamu.

“Tras años de obras de servicios públicos subterráneos en esta zona, nos complace completar la fase final de la restauración de la calzada para la comunidad”, afirmó Adam Hendel, director de Operaciones de Obras Públicas (Public Works Operations Manager). “Estas mejoras proporcionarán una superficie de la vía vehicular más lisa y segura, y al mismo tiempo mantendrán el acceso a los comercios del centro”.

Todas las obras estarán terminadas con suficiente antelación a la celebración del Solsticio de Verano y los eventos de la Fiesta. Los comercios de la zona permanecerán abiertos y accesibles durante todo el periodo de construcción.

Para más información, visite Streets Operations and Maintenance (SantaBarbaraCA.gov/Streets).