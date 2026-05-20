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Jane Petersen | Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Tras una competitiva búsqueda a nivel nacional, la Junta de Supervisores anunció hoy la selección de Jana Petersen como la próxima oficial ejecutiva del condado de Santa Bárbara. Está previsto que el contrato de Petersen se someta a aprobación en la reunión de la Junta de Supervisores del próximo 9 de junio de 2026. De ser aprobado, Petersen asumirá el cargo el 20 de agosto de 2026.

Actualmente, Petersen se desempeña como administradora del condado de Boulder, Colorado, cargo que ocupa desde enero de 2020. El condado de Boulder tiene una población de 330.000 habitantes e incluye 10 ciudades y municipios incorporados, así como una extensa área no incorporada compuesta por comunidades rurales, montañosas y llanuras.

La carrera de Petersen en el condado de Boulder comenzó en 1996 como funcionaria de información pública. A partir de 1999, colaboró durante seis años con la ciudad de Boulder en cargos ejecutivos, entre ellos como asistente del administrador de la ciudad. Regresó al condado de Boulder en 2005 como subdirectora de los comisionados, posteriormente fue promovida a directora de servicios administrativos y, en 2020, fue nombrada la primera administradora del condado tras una reorganización realizada por la Junta de Comisionados del Condado.

Durante la gestión de Petersen como administradora del condado, el condado de Boulder rediseñó sus servicios para que fueran más accesibles y virtuales tras la pandemia de COVID-19. Bajo su liderazgo, el equipo del condado apoyó a las víctimas del devastador incendio forestal de Marshall y de los fuertes vientos, lo que valió el reconocimiento de funcionarios estatales y federales por la rapidez y eficacia de las iniciativas de recuperación. Asimismo, el personal del condado completó varios proyectos de infraestructura crítica.

Petersen tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad de Nebraska y una maestría en administración pública de la Universidad de Colorado Denver.

El presidente de la Junta Directiva del Condado de Santa Bárbara, Bob Nelson, expresó su confianza en Petersen, “La Junta está muy complacida con la selección de la Sra. Petersen como nuestra nueva oficial ejecutiva. Es una líder experimentada que ha dirigido con destreza a su organización a través de muchos de los mismos desafíos y oportunidades que nosotros hemos enfrentado en los últimos años y que seguiremos enfrentando en el futuro. Se adapta de manera excelente a nuestro condado y estoy seguro de que mantendrá y contribuirá a la reputación de nuestro gobierno condal en materia de innovación, excelencia en el servicio y responsabilidad fiscal”.

“Es un honor haber sido elegida por la Junta de Supervisores. La misión del Condado de Santa Bárbara, ‘Un condado, un futuro’, energiza mi espíritu de servicio público. Me apasiona demostrar a la comunidad el valor del gobierno local y espero continuar impulsando las iniciativas y prioridades de la Junta”, dijo Petersen.

El oficial ejecutivo del condado de Santa Bárbara se desempeña como el asesor principal de la Junta de Supervisores en asuntos relacionados con la administración eficiente y eficaz del gobierno del condado.

El cargo supervisa la planificación del presupuesto operativo y de capital, garantiza la alineación con las políticas aprobadas por el condado y los planes a largo plazo y gestiona las funciones y operaciones del condado que no estén asignadas a funcionarios electos o designados.

Petersen sucederá a Mona Miyasato, quien se jubilará este verano después de casi 13 años en el cargo. Miyasato continuará sirviendo como directora ejecutiva hasta que Petersen asuma sus funciones.

“La oficial ejecutiva del condado, Mona Miyasato, ha guiado al condado de Santa Bárbara a través de algunos de los momentos más desafiantes y decisivos en la historia de nuestro condado con una integridad, visión y determinación excepcionales. Desde desastres naturales y la pandemia hasta la recuperación fiscal a largo plazo y la modernización organizacional, su liderazgo ha fortalecido cada rincón del gobierno del condado. La sólida orientación de Mona, su compromiso con la transparencia y su profunda dedicación al servicio público han dejado un impacto duradero en esta organización y en los residentes a los que servimos. En nombre de la Junta de Supervisores, quiero agradecerle por su extraordinario liderazgo y los fuertes cimientos que deja para el futuro del condado de Santa Bárbara”, señaló la presidenta de la Junta, Nelson.

El condado de Santa Bárbara ofrece una amplia gama de servicios públicos esenciales para apoyar la salud, la seguridad y el bienestar de sus residentes, incluyendo seguridad pública, salud y servicios humanos, infraestructura y gestión ambiental. Gobernado por una Junta de Supervisores electa de cinco miembros, el Condado ofrece estos servicios a través de 22 departamentos y más de 4.700 empleados dedicados a servir a la comunidad.