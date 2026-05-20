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SANTA BÁRBARA, CA – 20 de mayo de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara está aceptando solicitudes para el evento anual del Desfile de los Niños (Children’s Fiesta Parade), un apreciado evento familiar que se lleva a cabo durante la semana de “Old Spanish Days Fiesta”. El desfile, que cumple 94 años, se celebrará el sábado 8 de agosto en el Cabrillo Boulevard.

El Desfile de los Niños ha sido una tradición para muchas familias locales, algunas de las cuales han participado durante cinco generaciones. Familias, amigos y organizaciones juveniles crean y decoran cada año sus carrozas, carros y carretas para unirse al desfile a pie. Los participantes suelen vestir trajes coloridos y presentar bailes a lo largo de la ruta llena de música, añadiendo un ambiente festivo por la orilla del mar de Santa Bárbara.

Se invita a todos los niños a participar en el desfile sin costo alguno. Al final del recorrido, habrá helado para todos los participantes.

Las solicitudes deben entregarse a más tardar el lunes 6 de julio de 2026.

El Desfile de los Niños

Sábado, 8 de agosto de 2026

Comienza a las 10:00 a.m.

Cabrillo Boulevard

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Para obtener más información y enviar su solicitud, visite Children’s Fiesta Parade (SantaBarbaraCA.gov/ChildrensParade).