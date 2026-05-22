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SANTA BÁRBARA, CA – 21 de mayo de 2026

El Recorrido de La Antorcha de las Fuerzas Policiales de 2026 (Law Enforcement Torch Run, LETR) para las Olimpiadas Especiales del Sur de California pasará por el sur del condado de Santa Bárbara el martes 2 de junio de 2026, reuniendo a agencias locales de seguridad pública en apoyo a los atletas de Olimpiadas Especiales mediante el simbólico recorrido de La antorcha Llama de la Esperanza.

Desde su creación en 1981, el Recorrido de La Antorcha de las Fuerzas Policiales ha sido la iniciativa de concientización pública y recaudación de fondos más grande para las Olimpiadas Especiales del Sur de California. A lo largo del año, más de 3,000 agentes de seguridad pública en toda la región participan en el recorrido de la antorcha para unir a las comunidades en apoyo de sus atletas locales de Olimpiadas Especiales.

El recorrido de este año en el sur del condado de Santa Bárbara contará con la participación de las siguientes agencias:

Departamento de Parques del Estado de California

Patrulla de Caminos de California (California Highway Patrol)

Departamento de Policía de la Universidad de California en Santa Bárbara

Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara

Departamento de Policía de Santa Bárbara

Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Bárbara

Oficina de Libertad Condicional del Condado de Santa Bárbara

Patrulla del Aeropuerto de Santa Bárbara

Patrulla del Puerto de Santa Bárbara

El Departamento de Policía de Santa Bárbara se enorgullece de ser el anfitrión de la ceremonia de La Antorcha de este año y de apoyar a Olimpiadas Especiales junto con nuestras agencias asociadas en todo el sur del condado de Santa Bárbara. Se invita a la comunidad a unirse a nosotros en las escaleras del Departamento de Policía de Santa Bárbara el 2 de junio de 2026 a la 1:15 p.m., donde los participantes de La Antorcha llegarán como parte de su recorrido. La ceremonia incluirá palabras de representantes de Olimpiadas Especiales y de la Jefa de Policía Kelly Gordon.

Ceremonia de Recorrido de La Antorcha de Las Fuerzas Policiales

Martes 2 de junio de 2026

1:15 p.m. a 1:35 p.m.

Departamento de Policía de Santa Bárbara (215 E Figueroa St.)

Información del evento | Agregar evento al calendario

El Departamento de Policía de Santa Bárbara continúa siendo un orgulloso aliado de Olimpiadas Especiales y del Recorrido de la Antorcha de las Fuerzas Policiales y mantiene su compromiso de apoyar a los atletas mediante alianzas comunitarias y participación durante todo el año.

La Jefa de Policía Kelly Gordon destaca además el compromiso del departamento en la siguiente declaración:

“El Recorrido de La Antorcha de las Fuerzas Policiales es uno de los mayores honores de nuestra profesión. Cada año, portar la Llama de la Esperanza nos recuerda por qué servimos. Apoyar a los atletas de Olimpiadas Especiales mientras corremos a su lado es un privilegio, y su determinación inspira a todo nuestro departamento. Nos enorgullece ayudar a llevar esta antorcha y el mensaje de inclusión que representa.”

Se invita a la comunidad a asistir a la Ceremonia del Recorrido de la Antorcha de las Fuerzas Policiales y mostrar su apoyo a las Olimpiadas Especiales del Sur de California mientras el recorrido de La Antorcha pasa por el sur del condado de Santa Bárbara.