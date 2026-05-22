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SANTA BÁRBARA, CA – 21 de Mayo de 2026

El 24 de mayo de 2026, el Departamento de Policía de Santa Bárbara llevará a cabo un punto de control de conducción bajo la influencia (DUI) desde las 5:00 p.m. hasta las 1:00 a.m. en un lugar no revelado.

Las ubicaciones de los puntos de control DUI se determinan con base en datos que muestran incidentes de accidentes relacionados con conductores bajo la influencia. El objetivo principal de estos puntos de control es promover la seguridad pública retirando de las calles a los conductores sospechosos de estar manejando bajo la influencia.

“Los conductores bajo la influencia ponen a otras personas en la carretera en un riesgo significativo,” dijo el Oficial C. Garcia. “Cualquier medida de prevención que reduzca el número de conductores bajo la influencia en nuestras calles mejora significativamente la seguridad vial.”

El Departamento de Policía de Santa Bárbara recuerda al público que conducir bajo la influencia no se limita únicamente al alcohol. Algunos medicamentos recetados o medicamentos sin receta medica pueden interferir con la capacidad de conducir. Aunque la marihuana medicinal y recreativa es legal, conducir bajo la influencia de la marihuana es ilegal.

Los conductores acusados de un DUI por primera vez enfrentan un promedio de $13,500 en multas y sanciones, además de la suspensión de su licencia.

El financiamiento para este programa fue proporcionado por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.