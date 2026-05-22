Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA – El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Barbara (SBC Fire), en coordinacion con CAL FIRE, la Asociacion de Jefes de Bomberos del Condado de Santa Barbara, la Óficina de Aguacil del Condado de Santa Barbara, el Servicio Forestal de los Estados Unidos Los Padres, la Óficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Barbara y el Distrito de Control de la Contaminacion del Aire del Condado de Santa Barbara APCD), anuncia el inicio de la temporada alta de incendios de 2026 para todas las a reas del condado de Santa Barbara, a partir del 25 de mayo de 2026.

With the onset of High Fire Season, SBC Fire will suspend all burn permits issued for residential burning and hazard reduction. Simultaneously, the department will increase the deployment of resources to respond to vegetation fires as needed throughout the county.

Con el inicio de la temporada alta de incendios, El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Barbara suspendera todos los permisos de quemaduras emitidos para quemaduras residenciales y reduccio n de peligros. Simulta neamente, el departamento aumentara el despliegue de recursos para responder a los incendios de vegetacio n segu n sea necesario en todo el condado.

Durante la temporada alta de incendios, es fundamental que los residentes, trabajadores y visitantes ejerzan mayor precaucio n y prioricen la seguridad contra incendios en todo momento. SBC Fire hace hincapie en las siguientes medidas clave de seguridad publica:

Manejo de la Vegetación: Crear un Espacio Defendible

Es importante que los propietarios a mantenga el espacio defendible mediante. Cree estas tres zonas clave alrededor de las casas y las estructuras:

• Zona 0 (0–5 pies): Retire todos los materiales combustibles (hojas, mantillo, pilas de madera y otros combustibles) inmediatamente alrededor de la casa. Use materiales de jardinerí a no combustibles en esta a rea cuando sea posible.

• Zone 1 (5–30 feet): Keep grass mowed to 4 inches or less, remove dead plants and vegetation, and maintain space between trees and shrubs.

• Zona 2 (30 a 100 pies): Adelgace o elimine el exceso de vegetacio n, pode las ramas de los a rboles hasta 6 a 10 pies del suelo y reduzca la densidad de plantas para retrasar la propagacio n del fuego.

• Zonas de acceso: Mantenga la vegetacio n despejada a lo largo de las entradas y caminos privados para garantizar un acceso seguro para los vehí culos de emergencia.

Recorte las ramas que sobresalen al menos a 13.5 pies por encima de las carreteras y mantenga al menos 10 pies de espacio libre horizontal.

El mantenimiento de estas zonas no solo aumenta la capacidad de supervivencia durante un incendio forestal, sino que tambie n mejora la seguridad y el acceso de los bomberos.

Endurecimiento del Hogar: Fortalezca su Estructura

Las brasas voladoras pueden destruir casas hasta a una milla del incendio real. Hacer pequen as mejoras puede reducir significativamente el riesgo de su hogar.

• Instale pantallas de malla meta lica (1/8 de pulgada) en las rejillas de ventilacio n del a tico y del espacio de acceso

• Reemplace los techos de listones de madera con techos resistentes al fuego de Clase A

• Cubra las chimeneas con apagachispas

• Use ventanas de vidrio templado de doble panel

• Retire las cercas combustibles conectadas a las estructuras

Prepárese y Actúe con Anticipación

Este programa de tres pasos ayuda a los residentes a comprender que hacer antes, durante y despue s de las amenazas de incendios forestales:

•Listo: Prepare su hogar y propiedad antes de la temporada de incendios creando un espacio defendible, endureciendo su hogar y armando un kit de emergencia.

•Establezca: Mante ngase alerta, conozca su zona de evacuacio n y este preparado para evacuar ra pidamente si las condiciones de los incendios forestales empeoran.

•Vete: Evacu a temprano cuando te lo indiquen, no esperes hasta el u ltimo minuto. Si se siente inseguro o las condiciones empeoran, va yase de inmediato. Nunca espere o rdenes oficiales: la evacuacio n temprana lo mantiene seguro y permite que los bomberos operen sin riesgos de rescate adicionales.

Mas informacion disponible en ingles y espanol en: https://sbcfire.com/ready-set-go

Protéjase Contra el Humo de los Incendios Forestales

El humo y las cenizas de los incendios forestales contienen pequen as partí culas que pueden danar los pulmones y el corazon. La mejor proteccion es permanecer en el interior, idealmente en una “habitacio n de aire limpio” bien sellada con un purificador de aire HEPA.

El Distrito de Control de la Contaminacio n del Aire (APCD) proporciona los siguientes recursos:

• Actualizaciones horarias de la calidad del aire: https://www.ourair.org/todays- airquality/

• Para orientacio n sobre la creacio n de espacios interiores seguros: https://www.ourair.org/clean-air-rooms/

• Alertas de calidad del aire ví a mensaje de texto y/o correo electro nico: https://www.ourair.org/air-quality-alerts

SBC Fire insta a todos los residentes del condado de Santa Ba rbara a permanecer proactivos y comprometidos en los esfuerzos de prevencion de incendios durante la temporada alta de incendios. Con la concientizacion y la cooperacion de la comunidad, podemos ayudar colectivamente a reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la seguridad publica.

Tambien se anima al publico a inscribirse para recibir alertas de emergencia en el sitio web https://readysbc.org.

Para descargar su lista de verificacion de preparacion para incendios forestales y aprender como proteger su hogar antes de que se intensifique la temporada de incendios, visite sbcfire.com/ready-set-go/