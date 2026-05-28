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SANTA BÁRBARA, CA – 28 de mayo de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara y el Departamento de Parques y Recreación organizarán una jornada informativa para que los miembros de la comunidad conozcan más sobre un proyecto diseñado para celebrar y honrar la cultura y la historia del Chumash en el Parque Ambassador. El sitio fue seleccionado por su profunda importancia para la comunidad Chumash, incluida su conexión con el histórico pueblo de Syuxtun y su relación con el paisaje costero que ha sustentado la vida Chumash durante miles de años.

El diseño preliminar del proyecto es el resultado de seis años de colaboración entre miembros de la comunidad Chumash y la Conservación Costera del Estado de California (California State Coastal Conservancy). El plan incorpora jardinería nativa y etnobotánica, un sendero peatonal, elementos interpretativos, áreas de reunión y zonas de césped natural. El objetivo del proyecto es ofrecer una experiencia acogedora para todos los visitantes, al tiempo que se honra la historia viva, las tradiciones y el conocimiento del pueblo Chumash.

La jornada informativa brindará a los asistentes la oportunidad de conocer los detalles del proyecto, revisar el diseño preliminar, compartir comentarios y conversar con el personal sobre los siguientes pasos en el proceso de planificación.

Jornada Informativa: Proyecto Cultural Chumash en el Parque Ambassador

Miércoles, 17 de junio de 2026

De 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Palm Park Beach House (236 East Cabrillo Boulevard)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Para obtener más información sobre el proyecto, visite Chumash Cultural Project at Ambassador Park (SantaBarbaraCA.gov/Ambassador).