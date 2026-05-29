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SANTA BÁRBARA, CA – 28 de mayo de 2026

Después de meses de conversaciones, el personal de la Ciudad está compartiendo detalles de una propuesta en desarrollo para renovar el centro comercial Paseo Nuevo, la cual reactivaría el corazón del centro de la ciudad como un verdadero espacio de uso mixto, impulsado por la renovación y la reutilización adaptativa en lugar de la demolición. Esto permitiría avanzar más rápidamente en la revitalización del centro, con menos interrupciones y con beneficios importantes para la comunidad. El personal de la Ciudad planea presentar el marco negociado ante al Concejo Municipal en pleno para discusión pública y orientación durante la reunión del Concejo Municipal del 2 de junio.

“Después de semanas de trabajo colaborativo entre los grupos, el personal presentara un posible plan para darle nueva vida al corazón de nuestro centro de la ciudad, al mismo tiempo que se respeta el carácter de Santa Bárbara atreves de la reutilización adaptativa de los antiguos edificios de Macy’s y Nordstrom. La decisión final recae en el Concejo Municipal, y esperamos continuar dialogando con residentes y sectores interesados conforme se den a conocer más detalles”, declaró Kelly McAdoo, administradora de la Ciudad.

Bajo el concepto preliminar actual, DSP (una empresa conjunta de Dune, Shopoff Realty Investments y Praelium) propone nuevas viviendas dentro del antiguo edificio de Nordstrom mediante reutilización adaptativa. DSP entregaría entre 80 y 112 apartamentos totales, unidades asequibles en el sitio (10% del total de unidades construidas), una contribución de beneficio público de $1 millón de dólares para mejorar el centro y una contribución de $700,000 al Fondo Local de Vivienda de la Ciudad. La Ciudad transferiría la propiedad del terreno bajo el edificio Nordstrom a DSP.

Yardi Systems está explorando la posible reactivación y renovación adaptativa del antiguo edificio de Macy’s para sus oficinas corporativas. Para hacer posible el acuerdo, Yardi Systems adquiriría todos los intereses de Paseo Propco, LLC en Paseo Nuevo, incluidos el antiguo edificio Macy’s, el centro comercial y el estacionamiento del centro comercial (Lote 1). La Ciudad también transferiría la propiedad del terreno bajo el centro comercial y el antiguo edificio de Macy’s a Yardi Systems.

Para reforzar los beneficios públicos de este enfoque,Yardi Systems contribuiría con $5 millones de dólares al Fondo Local de Vivienda de la Ciudad y $700,000 para apoyar el Programa de Plaza y Estacionamientos del Centro.

Este enfoque preliminar, con la colaboración de todas las partes, podría finalmente desbloquear la reurbanización de Paseo Nuevo, un logro clave en los esfuerzos de la comunidad por revitalizar la Calle Estado y el centro de la ciudad. Incrementaría de forma significativa el flujo peatonal diario, apoyaría a los negocios locales y traería a cientos de residentes y empleados en la Calle Estado.

Beneficios del Proyecto

Revitalización del centro de la ciudad: Los antiguos edificios de Nordstrom y Macy’s han estado mayormente vacantes durante años. Nuevos usos complementarios de vivienda y oficinas corporativas incrementarían significativamente la actividad en la Calle Estado y el distrito comercial circundante del centro.

Los antiguos edificios de Nordstrom y Macy’s han estado mayormente vacantes durante años. Nuevos usos complementarios de vivienda y oficinas corporativas incrementarían significativamente la actividad en la Calle Estado y el distrito comercial circundante del centro. Flujo peatonal y economía turística: Cientos de empleados de Yardi Systems en el centro significarán más clientes diarios para restaurantes, cafés, comercios y entretenimiento. Los eventos y conferencias de Yardi atraen visitantes de fuera de la ciudad (al menos 5,000 noches de hotel el año pasado), impulsando la economía turística.

Cientos de empleados de Yardi Systems en el centro significarán más clientes diarios para restaurantes, cafés, comercios y entretenimiento. Los eventos y conferencias de Yardi atraen visitantes de fuera de la ciudad (al menos 5,000 noches de hotel el año pasado), impulsando la economía turística. Vivienda en Paseo Nuevo: La propuesta de DSP agregaría aproximadamente entre 120 y 220 residentes dentro del antiguo edificio de Nordstrom, apoyando un centro activo 24/7 y reduciendo viajes en automóvil. El 10% de las unidades serían viviendas asequibles en el sitio.

La propuesta de DSP agregaría aproximadamente entre 120 y 220 residentes dentro del antiguo edificio de Nordstrom, apoyando un centro activo 24/7 y reduciendo viajes en automóvil. El 10% de las unidades serían viviendas asequibles en el sitio. Ventajas de la reutilización adaptativa: Convertir edificios existentes, en lugar de demoler y reconstruir, significa una activación más rápida, menos interrupciones en la construcción y beneficios ambientales significativos al reutilizar estructuras.

Convertir edificios existentes, en lugar de demoler y reconstruir, significa una activación más rápida, menos interrupciones en la construcción y beneficios ambientales significativos al reutilizar estructuras. Espacio público y estacionamiento: Los espacios sin fines de lucro tales como el teatro comunitario y museos en el Paseo Nuevo seguirán siendo apoyados; los Lotes 2 y 10 de la Ciudad permanecen intactos, y el estacionamiento público en el Lote 1 continuará disponible.

Los espacios sin fines de lucro tales como el teatro comunitario y museos en el Paseo Nuevo seguirán siendo apoyados; los Lotes 2 y 10 de la Ciudad permanecen intactos, y el estacionamiento público en el Lote 1 continuará disponible. Contribuciones comunitarias:

Yardi Systems contribuiría con $5 millones de dólares al Fondo Local de Vivienda y $700,000 al Programa de Plaza y Estacionamientos del Centro.

DSP entregaría unidades asequibles en el sitio (10% del total de unidades construidas), una contribución de $1 millón de dólares para mejorar el centro y $700,000 al Fondo Local de Vivienda.

Las negociaciones continúan, con Yardi Systems y DSP en conversaciones activas con la Ciudad para evaluar la viabilidad y los beneficios comunitarios. Un posible acuerdo de compra entre Yardi Systems y Paseo Propco LLC también sigue sujeto a negociaciones privadas adicionales.

Dado que este es un esfuerzo complejo y multipartito, muchos detalles continúan desarrollándose. El personal anticipa compartir más detalles y un marco preliminar en la reunión del Concejo Municipal del 2 de Junio de 2026. Los documentos de la agenda se publican el jueves previo en:

City Council Meetings (SantaBarbaraCA.gov/cap).