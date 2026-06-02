Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 2 de junio de 2026 – El show de drones de Goleta del 4 de julio regresa por demanda popular para un segundo año en la preparatoria Dos Pueblos (7266 Alameda Avenue), lleno de diversión familiar, actividades y entretenimiento. Novedad este año, la ciudad ofrece un número limitado de asientos reservados. No solo es una opción conveniente para quienes quieren entrar en el recinto con un asiento preparado y esperándoles, sino que todos los beneficios se destinan a apoyar este evento gratuito para la comunidad. Las entradas cuestan 50 dólares cada una y ya están disponibles en http://www.cityofgoleta.org/july4. Si te interesa, te animamos a actuar rápido para asegurar tu(s) asiento(s).

Kelly Hoover, responsable de Relaciones Comunitarias de la ciudad de Goleta, dijo: “Tuvimos una gran entrada el primer año y esperamos otra este año también. A comprar un asiento reservado, no solo garantizas un gran lugar para ver el espectáculo, sino que también ayudas activamente a dar vida a este evento.”

¡Este año habrá 250 drones para conmemorar el aniversario 250 de Estados Unidos! Habrá bocadillos gratuitos en la sección de asientos reservados, que estará situada en el campo con una gran vista del show.

Los asientos generales siguen estando disponibles sin coste adicional. Las gradas a ambos lados del estadio estarán abiertas para asientos, y la zona de pista y césped solo estará disponible para mantas y tumbonas. No se permiten sillas de campamento ni mascotas.

Esto es lo que está previsto para el evento del 4 de julio: las puertas abren a las 6:00 p.m. con camiones de comida, DJ Darla Bea, baile country en línea, fotomatón, pintura de cara, juegos y actividades gratuitas de feria para los niños, y mucho más. Habrá servicio de transportación gratuito cortesía de Santa Barbara Airbus desde el estacionamiento de Costco. El show de drones está programado aproximadamente para las 9:15 p.m. y durará unos 12 minutos.

Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores por ayudar a que este evento se hiciera realidad:

• Platino: Yardi

• Oro: Ergomotion, Inc., Santa Barbara Airbus, Santa Barbara Airport, Santa Barbara Honda, Acura & Toyota, and Santa Barbara Unified School District

• Plata: Deckers Brands, MarBorg Industries, Teledyne FLIR, and UCSB Athletics

• Bronce: Air Pollution Control District, Camino Real Marketplace, Community West Bank, EngDenbaars Family, Fuel Depot & Point Market, Goleta Valley Historical Society, and True North Wealth Management

• Socio comunitario: American Riviera Bank, Best, Best & Krieger, Cederlof Family, Central Coast Community Energy, Cottage Health, Dos Pueblos High School, Greater Santa Barbara Lions Club, KeyPoint Credit Union, Leonardo DRS, Santa Barbara News-Press, SEE International, Southern California Edison, Sun Coast Rentals, Visit Santa Barbara, and The Water Store

Descubre más sobre el evento en http://www.CityofGoleta.org/July4. Para preguntas, envía un correo DroneLightShow@cityofgoleta.gov.

¡Nos vemos allí!