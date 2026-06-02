Servicios de Animales del Condado Ofrecerá Adopciones sin Coste con Motivo del Día de la Adopción de Mascotas de California

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — El sábado 6 de junio de 2026, Servicios para Animales del Condado (SBCAS por sus siglas en inglés) se unirá a los refugios de todo California para ofrecer adopciones sin coste alguno, como parte de la tercera edición anual del Día de la Adopción de Mascotas de California. De 10a.m. a 6p.m., residentes tendrán la oportunidad de adoptar perros, gatos, conejos, cachorros, gatitos y otros animales de compañía sin tasas de adopción para animales elegibles en cualquiera de los siguientes refugios:

• Centro de Animales Santa María, 548 W. Foster Road, Santa María, CA 93455

• Centro de Animales Lompoc, 1501 W. Central Avenue, Lompoc, CA 93436

• Centro de Animales Santa Bárbara, 5473 Overpass Road, Santa Bárbara, CA 93111

Refugios de animales en todo el país siguen enfrentándose a problemas de capacidad debido a presiones económicas, la escasez de viviendas que admiten mascotas y el acceso a atención veterinaria asequible. Adopción sigue siendo una de las formas más eficaces en que miembros de la comunidad pueden ayudar a animales necesitados, además de apoyar a refugios locales. En actualidad, solo alrededor del 30 % de hogares adquieren mascotas a través de refugios u organizaciones de rescate. Incluso un pequeño aumento en las tasas de adopción podría ayudar a que miles de animales más encontraran un hogar cada año.

La tercera edición anual del Día de Adopción de Mascotas de California, organizada por la Asociación de Bienestar Animal de California (CalAnimals) junto con otros socios nacionales, tiene como objetivo encontrar hogares acogedores para 5.000 mascotas de refugios en un solo día, mientras destaca el papel fundamental que desempeñan los refugios de animales y organizaciones de rescate en comunidades de todo California. El evento estatal, sigue dos años de éxito en donde más de 8.500 animales de refugios encontraron un hogar.

«Cada día, nuestros refugios cuidan de animales que simplemente esperan una segunda oportunidad», afirmó Sarah Aguilar, directora de Servicios Animales del condado de Santa Bárbara. «El Día de la Adopción de Mascotas de California es una oportunidad para que nuestra comunidad salve una vida y, al mismo tiempo, nos ayude a crear espacio para el próximo animal que lo necesite. Tanto si buscas un compañero de caminatas, un amigo para el sofá, un gato de granero o un conejo que se una a tu familia, tenemos animales increíbles listos para irse a casa».

SBCAS se une a socios de larga trayectoria en el ámbito del bienestar animal, el Programa de Asistencia a Refugios de Animales (ASAP Cats) y Conejitos que Necesitan Refugio Urgente (BUNS por sus siglas en inglés), para ayudar a mostrar gatos, gatitos, conejos y otros animales de compañía adoptables en todo el condado. La mayoría de los animales disponibles ya han sido esterilizados, vacunados y provistos con microchip. Habrá consejeros de adopción y voluntarios disponibles para ayudar a los posibles adoptantes a encontrar las mascotas que mejor se adapten a su estilo de vida y a su hogar. Se anima a los residentes a que vean los animales disponibles en línea antes de visitar los refugios, y se les invita a visitar cualquiera de los tres refugios durante el evento.

Para más información sobre adopción, animales disponibles o servicios de refugio, visite countyofsb.org/animalservices o siga a SBCAS en las redes sociales.

Para saber más sobre el Día de la Adopción de Mascotas de California y encontrar refugios participantes en todo el estado, visite caadoptapetday.org y siga #CAAdoptAPetDay.

Acerca de Servicios de Animales del Condado de Santa Bárbara

Servicios de Animales del Condado atiende y protege tanto a animales como a personas en todo el condado de Santa Bárbara a través de los refugios, adopciones, servicios de campo, clínicas públicas, licencias, respuesta ante desastres, investigaciones de bienestar animal y programas de apoyo a la comunidad. Con refugios en Santa María, Lompoc y Santa Bárbara, SBCAS cuida a casi 6000 animales al año, mientras trabaja para mantener a mascotas con sus familias y crear una comunidad más segura y solidaria para todos.

Acerca del Programa de Ayuda a los Refugios de Animales (ASAP Cats)

El Programa de Ayuda a los Refugios de Animales (ASAP Cats) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a salvar la vida de gatos y gatitos en el condado de Santa Bárbara mediante adopción, acogimiento temporal, servicios de esterilización y colaboración con la comunidad.

Acerca de Bunnies Urgently Needing Shelter (BUNS)

Bunnies Urgently Needing Shelter (BUNS) es una organización de rescate sin ánimo de lucro que presta servicio en el condado de Santa Bárbara proporcionando refugio, adopción, educación y defensa de los derechos de conejos y cobayas que necesitan un hogar acogedor.

Acerca de CalAnimals

La Asociación para el Bienestar Animal de California (CalAnimals) apoya el éxito de las organizaciones de bienestar animal y de acogida en toda California a través de programas de formación, defensa de los derechos, desarrollo del liderazgo, respuesta ante desastres y certificación profesional.