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SANTA BÁRBARA, CA – 4 de junio de 2026

Los niños y jóvenes de 0 a 18 años podrán disfrutar de almuerzos gratuitos y nutritivos este verano a través del Programa Almuerzo en la Biblioteca, el cual es parte del Servicio de Alimentos de Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los almuerzos se servirán de lunes a viernes, de mediodía a 1:00 p.m. por orden de llegada en la Galería Faulkner ubicada en la Biblioteca Central; además, no se requiere comprobante de ingresos, inscripción ni registro previo.

Almuerzo en la Biblioteca

Lunes a viernes, del 15 de junio al 14 de agosto (excepto el 19 de junio y el 3 de julio)

De mediodía a 1:00 p. m.

Biblioteca Central, Galería Faulkner (en el 40 E. de la calle Anapamu)

Información del evento

Además del almuerzo, los niños podrán inscribirse en el Programa de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Cada día contará con actividades temáticas diseñadas para mantener a los niños motivados en la lectura y el aprendizaje.

Lunes: Club de Legos, construcción creativa y práctica.

Martes: ¿Adivina quién?, una visita especial diferente cada semana.

Miércoles: Miércoles de taller de palabras, con horas de cuentos, juegos de palabras y clubes de lectura.

Jueves: La hora de la creatividad con Art From Scrap, actividades prácticas de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Viernes: Día de juegos, con juegos de mesa, robótica y mucho más.

Socios del programa de alimentos:

EL Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara proporcionará y servirá generosamente los almuerzos hasta el 7 de agosto. La Escuela de Cocina Apples to Zucchini proporcionará y servirá generosamente los almuerzos del 10 al 14 de agosto.

El Programa de Servicio de Alimentos de Verano es un programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), administrado en California por el Departamento de Educación de California. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Almuerzo en la Biblioteca es un proyecto de la Biblioteca Estatal de California, financiado con fondos del Estado de California.

Para obtener más información, visita Almuerzo en la Biblioteca (Lunch at the Library).

Contacto: Caitlin Fitch, Coordinadora de Mercadotecnia (Marketing Coordinator).

Teléfono: (805) 564-5606

Correo electrónico: CFitch@SantaBarbaraCA.gov

Archivo adjunto: Lunch at the Library (Niños disfrutando de almuerzos saludables en el área de actividades de la Plaza de la Biblioteca.)