Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA – 8 de junio del 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar su segunda Venta Comunitaria de Yardas anual e invita a la comunidad a participar el sábado 13 de junio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Este evento, que se lleva a cabo en toda la ciudad, está diseñado para reducir los residuos, promover la reutilización y dar una nueva vida a artículos en buen estado que de otro modo podrían terminar en el relleno sanitario.

Venta Comunitaria de Yardas

Sábado, 13 de junio de 2026

De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Información del Evento | Añade el evento a tu calendario

Con ventas organizadas por miembros de la comunidad en toda la ciudad, tanto residentes como visitantes podrán explorar una amplia variedad de artículos de segunda mano. Los compradores pueden planear su ruta utilizando nuestro mapa interactivo en línea de las ubicaciones participantes o estar atentos a los letreros de ventas en toda la ciudad.

“Este evento brinda a los miembros de la comunidad una forma sencilla de despejar sus espacios, reducir los residuos y conectarse con sus vecinos”, dijo Julie Lawrence, Gerente de Comunidad Limpia. “El año pasado, más de 100 hogares participaron, manteniendo artículos reutilizables en circulación y fuera del relleno sanitario.”

Para más información y para ver el mapa en línea de participantes, visite Venta Comunitaria de Yardas (SantaBarbaraCA.gov/YardSale).