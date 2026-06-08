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SANTA BARBARA, CA – 8 de junio de 2026
El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara anunció el regreso de la serie anual de conciertos, Concerts in the Park. Esta tradición gratuita y familiar de verano ha reunido a grandes multitudes y una variedad de entretenimiento musical en Chase Palm Park desde sus inicios en el año 2000.
Los conciertos se llevarán a cabo en el Great Meadow de Chase Palm Park los jueves de julio, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. La comunidad está invitada a traer mantas, sillas y picnics para disfrutar de una noche de música gratuita a lo largo de Cabrillo Boulevard.
Programa de Concerts in the Park 2026
2 de julio – The New Vibe (funk con un toque de hip hop)
9 de julio – Jason Libs and The Liberation (rock de los años 70 hasta la actualidad)
16 de julio – The Mighty Cash Cats (éxitos de Johnny Cash y clásicos del country)
23 de julio – Spencer the Gardener (mezcla ecléctica de pop y surf rock)
Horario: 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
Ubicación: Great Meadow en Chase Palm Park (236 East Cabrillo Boulevard)
La serie gratuita de conciertos se realiza en colaboración con la Fundación PARC. Más información sobre Concerts in the Park está disponible en Concerts in the Park(SantaBarbaraCA.gov/Concerts).