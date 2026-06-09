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(SANTA BÁRBARA, Calif.) –El Condado de Santa Bárbara ha publicado su Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2026-27, que totaliza USD 1.660 millones en gastos operativos y USD 122.6 millones en gastos de capital. Esto representa una reducción del 1,7 % en comparación con el presupuesto operativo aprobado el año anterior, siendo la primera disminución del presupuesto operativo en más de una década. El presupuesto protege los servicios públicos esenciales mientras aborda desafíos fiscales significativos mediante una estrategia de equilibrio de dos años.

El Presupuesto Recomendado será presentado ante la Junta de Supervisores para su consideración, enmienda y adopción durante la audiencia pública presupuestaria programada para el martes 16 de junio de 2026. La audiencia se llevará a cabo en el edificio de la administración, Sala de Audiencias del cuarto piso (Administration Building, Fourth Floor Hearing Room) ubicado en 105 East Anapamu Street, prioridades de gasto del condado durante la audiencia. Santa Bárbara. Se invita al público a seguir los procedimientos y a compartir sus opiniones sobre las El público puede participar de forma virtual o presencial en la Sala de Audiencias de la Junta del Condado en Santa Bárbara o en Santa María; la información sobre la participación pública se puede encontrar en el sitio web de la Secretaría de la Junta.

El tema del Presupuesto Recomendado de este año es: Administración responsable hoy; un mañana resiliente y sostenible, enfatizando el compromiso del Condado de equilibrar las realidades fiscales inmediatas con las prioridades comunitarias a largo plazo.

“El Condado ha pasado años construyendo una base financiera sólida, y esa preparación es fundamental en tiempos como este. Este presupuesto nos permite responder a los desafíos inmediatos mientras continuamos invirtiendo en prioridades que fortalecen nuestras comunidades y a nuestra organización a largo plazo”, señaló la directora ejecutiva del condado, Mona Miyasato.

El presupuesto aborda varios desafíos, entre los cuales se incluyen:

• Reducciones en el financiamiento estatal y federal para los servicios humanos y de salud. Cambios en las políticas federales, que incluye H.R. 1, traslado de costos significativos de la red de seguridad social a los condados, al tiempo que reducen los fondos disponibles.

• Déficits continuos del Fondo General, impulsados por el aumento de la mano de obra, la inflación y los costos de los programas obligatorios que siguen superando el crecimiento de los ingresos.

• Costos significativos de mejoras en la cárcel para respaldar el cumplimiento de los requisitos federales de acceso por discapacidades.

Para hacer frente a estos desafíos, el Presupuesto Recomendado utiliza una estrategia de equilibrio de dos años que incluye USD 7,4 millones en apoyo del Fondo General local para compensar las reducciones en los programas de redes de seguridad social financiados por el estado y el gobierno federal este año, mientras que reserva USD 9,5 millones en financiamiento continuo para abordar los déficits proyectados en el siguiente año fiscal.

Con el fin de mantener la resiliencia del condado en los próximos años, el presupuesto mantiene la Reserva Estratégica del condado en USD 49,8 millones, financia completamente las obligaciones de la deuda y establece una reserva única de USD 50 millones, además de financiamiento continuo, para el proyecto de la cárcel Northern Branch.

El presupuesto respalda una fuerza laboral de 4.439,3 puestos equivalentes a tiempo completo, lo que representa una reducción de 299,2 puestos con respecto al año anterior, en gran medida mediante la eliminación de plazas vacantes. Las mayores disminuciones en puestos ocupados se registran en los departamentos de servicios sociales y de salud del condado debido al financiamiento insuficiente para los programas afectados. Además, se realizaron reducciones presupuestarias en contratos, capacitación, viajes y horas extras.

“Este presupuesto refleja las decisiones difíciles pero necesarias para gestionar desafíos fiscales significativos. Al actuar ahora, estamos preservando los servicios críticos, manteniendo la estabilidad financiera y preparándonos para los impactos de la continua incertidumbre en el financiamiento estatal y federal”, señaló el director de Presupuesto, Paul Clementi.

Las prioridades focalizadas son:

• Vivienda: ampliar las oportunidades de vivienda para la fuerza laboral, incluso en propiedades del condado; agilizar el desarrollo y aumentar la producción local de vivienda.

• Personas en situación de calle: lanzamiento de una Comunidad Familiar (Family Village) de 30 unidades mientras continúa el apoyo a Hope Village (Santa María) y La Posada (Valle de Goleta), las cuales ofrecen 174 unidades de vivienda provisional.

• Comunidades vulnerables: inversión de USD 613 millones en servicios de redes de seguridad social, incluyendo bienestar infantil, asistencia alimentaria, acceso a la atención médica, tratamiento de salud mental y tratamiento del uso de sustancias y servicios para trabajadores agrícolas.

• Justicia y desvío: apoyo legal temprano, tratamiento asistido por medicamentos y programas de desvío para reducir las estancias en la cárcel y los retrasos en los tribunales.

• Resiliencia climática: impulso de proyectos de energía solar que se espera generen USD 60 millones en ahorros durante 30 años y ampliar la red de carga de vehículos eléctricos (EV) del condado a 300 unidades.

• Infraestructura y espacios comunitarios: inversión de más de USD 202 millones en parques, carreteras, puentes, control de inundaciones y mejoras de movilidad.

“Este presupuesto refleja algunas realidades fiscales difíciles, pero también demuestra nuestro compromiso de ser buenos administradores del dinero de los contribuyentes. Trabajamos arduamente para proteger los servicios esenciales, invertir en infraestructura crítica y continuar avanzando en materia de seguridad pública, vivienda, personas en situación de calle y otras prioridades comunitarias. Cada dólar de este presupuesto pertenece a los contribuyentes y tenemos la responsabilidad de gastarlo de manera inteligente”, afirmó el presidente de la Junta de Supervisores, Bob Nelson.

El personal de presupuesto de la Oficina Ejecutiva del Condado presentó un informe de desarrollo presupuestario y proyecciones a cinco años en diciembre de 2025, dando inicio al proceso presupuestario para el año fiscal (FY) 2026-27. Posteriormente, se llevaron a cabo talleres presupuestarios durante tres días en abril para brindar a la Junta la oportunidad de revisar el presupuesto preliminar, analizar los desafíos fiscales y las prioridades de financiamiento, recibir aportaciones del público y proporcionar directrices políticas antes del desarrollo del Presupuesto Recomendado.

Como novedad este año, el libro de presupuesto digital OpenGov del condado ofrece una experiencia interactiva basada en la web que facilita el acceso y la comprensión de la información presupuestaria.

Entre sus características se incluyen traducción de idiomas integrada, diseño compatible con la ley ADA y tablas y gráficos interactivos que permiten a los usuarios explorar los datos presupuestarios con mayor detalle. Este avance fue posible gracias a la implementación de Workday Financials por parte del condado y a una plataforma moderna de desarrollo presupuestario, lo que representa un paso importante en los esfuerzos del condado por mejorar la transparencia, la accesibilidad y la gestión financiera.

Recursos

• Revise los materiales de la Audiencia Presupuestaria y el Presupuesto Recomendado en el sitio web del condado

• Consulte el Presupuesto Breve del Condado para obtener un resumen o descripción general del presupuesto.

• Vea la audiencia presupuestaria en vivo a través del canal 20 por cable o en el canal de YouTube de CSBTV.

o La audiencia también está disponible en español al activar la función SAP en la configuración de idioma de su televisión, así como en el canal de YouTube en español del condado.

• La información sobre los métodos de participación se encuentran en el sitio web de la Secretaría de la Junta.