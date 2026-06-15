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GOLETA, CA, 12 de junio de 2026 – La construcción del Proyecto de Mejora de Semáforos de Ciudad comenzará este lunes 15 de junio de 2026. El proyecto mejorará el equipo de semáforos en más de 30 intersecciones de la ciudad, incluyendo botones peatones y otros componentes de semáforos. Estas mejoras apoyarán la seguridad, la accesibilidad y las operaciones generales del tráfico.

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Se prevé que la construcción continúe hasta agosto de 2026, con trabajos en las intersecciones en diferentes fechas a lo largo del periodo de obra. El trabajo tendrá lugar de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. Se programan grandes mejoras en los semáforos de intersección para trabajos nocturnos entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. para reducir los impactos en los negocios y el flujo de tráfico. Consulte la tabla siguiente para más detalles sobre las intersecciones y el tiempo de trabajo, y haga clic aquí para ver un mapa de los trabajos programados.

Los residentes y conductores deben esperar cierres de carriles, restricciones temporales de aparcamiento, maquinaria de obras en las zonas de trabajo y pequeños retrasos en el viaje durante el horario laboral. Se mantendrá el acceso a negocios y residencias y se indicarán restricciones de aparcamiento con antelación cuando sea necesario. Sigue las señales señalizadas y conduce con precaución en las zonas de trabajo.

Lugares y horario de trabajo