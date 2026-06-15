Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El borrador del Plan de Acción «Calles Seguras para Todos» (el Plan de Acción) de la ciudad de Santa Bárbara se presentará ante el Concilio el martes 16 de junio de 2026 para su revisión y comentarios. El Plan de Acción tiene como objetivo hacer que las calles de Santa Bárbara sean más seguras eliminando las muertes y lesiones graves por accidentes de tráfico y el fomento de una movilidad segura, saludable y equitativa para todos.

Los documentos de la agenda del Consejo Municipal están disponibles en la página de Reuniones del Consejo Municipal, incluido el informe del personal. Se invita a los miembros de la comunidad a participar en persona o en línea, ver la transmisión en vivo y presentar comentarios públicos.

(Tema 18) Borrador del Plan de Acción Calles Seguras para Todos ante la Reunión del Consejo Municipal

Martes, 16 de junio de 2026

Comienza a las 2:00 p.m.

﻿Alcaldía (735 Anacapa St.)

Alcaldía, Cámara del Consejo (735 Anacapa St.)

Para consultar el Borrador del Plan de Acción Calles Seguras para Todos, visite Plan de Acción para Calles Seguras para Todos.