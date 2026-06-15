Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 15 de junio de 2026

Se invita a los miembros de la comunidad a asistir a la Reunión comunitaria de preparación ante incendios forestales en la costa sur el lunes 15 de junio de 2026, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. en el Santa Barbara City College (SBCC), BC Forum, Entrada del Campus Oeste.

Organizada por funcionarios locales de seguridad pública, la reunión brindará a los residentes información valiosa y herramientas prácticas para ayudar a prepararse para la próxima temporada de incendios forestales. Los asistentes escucharán a funcionarios de bomberos, profesionales de gestión de emergencias, agencias de seguridad y organizaciones comunitarias sobre los riesgos de incendios forestales, esfuerzos de mitigación, planificación de evacuación y preparación personal.

La reunión es gratuita y abierta al público. Estacionamiento gratuito.

Se ofrecen adaptaciones de accesibilidad y servicios de interpretación contactando a oem@countyofsb.org o al (805) 681-5526. Se recomienda hacer las solicitudes con la mayor anticipación posible para asegurar que se puedan proporcionar.

Confirma tu asistencia enviando un correo a mgray@countysb.org

Reunión comunitaria sobre preparación para incendios forestales en la costa sur

Lunes, 15 de junio de 2026

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Santa Barbara City College, Foro BC (Entrada del Campus Oeste)

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