Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS, por sus siglas en inglés) está animando a los dueños de mascotas a prepararse «antes de los cuetes» para mantener a sus mascotas a salvo, protegidas e identificables antes de que comiencen los fuegos artificiales del 4 de julio. Los fuegos artificiales pueden asustar incluso a las mascotas más tranquilas, lo que puede hacer que se escondan, entren en pánico, corran o se escapen por puertas, ventanas, portones y cercos. Para ayudar a reducir la pérdida de mascotas y facilitar su reencuentro, los miembros de la comunidad pueden planear con anticipación colocando un microchip a sus mascotas, actualizando la información de contacto, utilizando collares y placas de identificación, asegurando sus hogares y patios, creando espacios tranquilos en el interior y utilizando rápidamente los recursos para mascotas perdidas o encontradas si una mascota se extravía. Durante el mes de junio, dueños de mascotas pueden visitar cualquier refugio de SBCAS durante el horario habitual de atención para obtener microchips, préstamos de jaulas, collares y placas de identificación de forma gratuita. Estos recursos están disponibles de martes a domingo, de 10 a. m. a 5 p. m., en las tres sedes de los refugios.

SBCAS anima a dueños de mascotas a preparase antes de los cuetes haciendo lo siguiente:

• colocar un microchip o actualizar la información del microchip actual;

• escribir un número de teléfono directamente en el collar de la mascota, ya que las chapas pueden caerse;

• revisar ventanas, puertas, cercas y portones;

• pedir prestada una jaula de SBCAS para crear un espacio seguro en el interior;

• elegir una habitación tranquila, idealmente sin ventanas;

• consultar un veterinario sobre medicamentos o suplementos calmantes si la mascota tiene miedo;

• utilizar herramientas calmantes como un Thundercoat, un difusor de feromonas u otros recursos;

• acostumbrar a los perros a los ruidos fuertes cuando sea posible;

• mantener a las mascotas en el interior y bajo supervisión el día de los fuegos artificiales;

• prender la televisión, el equipo de música, un ventilador o un generador de ruido blanco para ayudar a amortiguar los sonidos del exterior;

• evitar darles sobras de la mesa y alimentos desconocidos; y

• revisar dos veces el plan de seguridad para mascotas de la familia antes de que comiencen las celebraciones nocturnas.

«Los fuegos artificiales pueden asustar incluso a las mascotas mejor cuidadas, y una sola puerta o portón abierto puede provocar que un animal se pierda», nos recuerda Sarah Aguilar, directora de Servicios para Animales. «Queremos que las familias se preparen con anticipación para que las mascotas cuenten con todas las medidas posibles para mantenerse a salvo y regresar rápidamente a casa si se pierden. Un microchip, una placa de identificación y un espacio seguro en el interior pueden marcar la diferencia».

Si se pierde una mascota, los dueños deben buscarlo en el vecindario inmediato, publicar fotos claras en línea, presentar un reporte de mascota perdida, revisar los listados de los refugios y usar el reconocimiento facial de Petco Love Lost para ayudar a emparejar a las mascotas perdidas y encontradas. Si alguien encuentra una mascota, debe verificar si tiene identificación, escanearla por un microchip, presentar un reporte de mascota encontrada, publicar fotos claras y usar Petco Love Lost para ayudar a reunir a la mascota con su familia.

Para consultar el calendario de eventos más actualizado, consejos de seguridad para mascotas, enlaces sobre mascotas perdidas y encontradas, y otras novedades, visita http://www.sbcanimalservices.org/july4 o suscríbete al boletín informativo de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara.

Acerca de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara

Los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS) atienden y protegen tanto a los animales como a las personas en todo el condado de Santa Bárbara a través de refugios para animales, adopciones, servicios de campo, clínicas públicas, expedición de licencias, respuesta ante desastres, investigaciones de bienestar animal y programas de apoyo comunitario. Con refugios en Santa María, Lompoc y Santa Bárbara, SBCAS cuida a casi 6,000 animales al año, al tiempo que trabaja para mantener a las mascotas con las familias que las aman y crear una comunidad más segura y compasiva para todos.

Acerca de Petco Love Lost

Petco Love Lost es una base de datos nacional gratuita de mascotas perdidas y encontradas que ayuda a reunir a las mascotas desaparecidas con sus familias. Los dueños de mascotas y quienes las encuentran pueden subir una foto de una mascota perdida o encontrada, buscar mascotas encontradas que hayan sido reportadas y compartir los anuncios en un solo lugar centralizado. La base de datos incluye mascotas reportadas por particulares y miles de refugios asociados en todo el país, lo que ayuda a que el reencuentro con las mascotas sea más fácil y rápido.