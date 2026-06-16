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(SANTA BÁRBARA, California) – La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara ha aprobado más de 56.000 dólares en fondos de subvenciones para el programa Arts Making Impact (AMI, El impacto del arte) de 2026-27. Doce proyectos del condado fueron seleccionados para recibir subvenciones de hasta 5.000 dólares. Las iniciativas financiadas incluyen musicoterapia para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, programas de educación artística para jóvenes, talleres de danza para personas mayores y festivales y actuaciones comunitarias gratuitas.

Los proyectos financiados se llevarán a cabo en 2026 y 2027, y muchos de ellos ofrecen oportunidades gratuitas o de bajo costo para la participación comunitaria. Desde la creación del programa en 2012, las subvenciones de AMI han apoyado proyectos que amplían el acceso al arte y la participación cultural, en particular para los jóvenes, las comunidades desatendidas y los residentes que enfrentan barreras para la participación. El financiamiento es proporcionado a través del subsidio de Artes Comunitarias de Santa Barbara Bowl Foundation y administrado por la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara en nombre de la Comisión de Arte del Condado.

“Las subvenciones de AMI de este año apoyan una inspiradora gama de programas que nos recuerdan el tremendo impacto que el arte puede tener en la comunidad”, dijo Mark Oliver, presidente de la Comisión de Arte del Condado de Santa Bárbara. “La Comisión de Arte se enorgullece de invertir en estos proyectos, que eliminan las barreras a la participación artística para personas de todas las edades y los orígenes en el Condado de Santa Bárbara”.

Los proyectos de subvención servirán a las comunidades en todo el condado de Santa Bárbara, que incluye Santa Bárbara, Santa María, Lompoc, Guadalupe, Goleta, Isla Vista, Carpinteria y Santa Ynez Valley. La diversa cohorte de premiados de este ciclo incluye ArtLabbé Santa Barbara, Boxtales Theatre Company, Goleta Education Foundation, Grace Fisher Foundation, Lompoc Theatre Project, Masq(p)arade!, NewGrit, Santa Barbara Arts Collaborative, Santa Barbara Dance Institute, Selah Dance Collective, Viva Brazil y Youth Arts Alive.

Uno de los beneficiarios de este ciclo es Grace Fisher Foundation, que proporciona acceso gratuito a música, arte, danza y otros programas artísticos para personas con discapacidades. “Estamos agradecidos por la inversión del condado en programas que hacen que el arte sea accesible para todos”, dijo Grace Fisher, fundadora y directora creativa. “Esta subvención ayudará a apoyar nueve meses del Círculo de Tambores Familiar Gratuito, que permitirá ofrecer experiencias musicales adaptativas y de alta calidad que incluyen participantes de todas las edades y habilidades”.

Hay más información sobre el programa disponible en la página web de subvenciones del condado de la Oficina de Arte y Cultura.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.