El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara anuncia cambios en la política de iPads para el verano bajo la iniciativa ‘Tecnología con propósito’

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SANTA BÁRBARA, California – El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara anunció dos importantes actualizaciones respecto al acceso de los estudiantes a los iPads y a las cuentas de Google para el verano de 2026. Estos cambios forman parte de la iniciativa en curso del Distrito, “Tecnología con Propósito”, que tiene como objetivo alinear la tecnología de los estudiantes con los objetivos de instrucción, apoyar el aprendizaje enfocado y promover un equilibrio saludable de tiempo libre de pantallas.

Las dos actualizaciones clave implican restricciones inmediatas al acceso de los estudiantes a YouTube y nuevos protocolos para la recolección y desactivación de dispositivos para el verano.

Restricciones en los servicios de Google y el acceso a YouTube

El acceso de los estudiantes a varios servicios de Google, sobre todo a YouTube, fue desactivado en los iPads de las escuelas secundarias y preparatorias (de séptimo a 12° grado) y en las cuentas de Google de los estudiantes. Estos servicios ya estaban restringidos para los alumnos de escuelas primarias y ahora también se están restringiendo para los alumnos de escuelas secundarias y preparatorias.

Si un docente asigna contenido de vídeo para una clase, los estudiantes podrán seguir viendo los vídeos educativos aprobados a través de la plataforma de aprendizaje Canvas.

Políticas de recolección y desactivación de iPads para el verano de 2026

Para fomentar una rutina de verano saludable, el Distrito está implementando reglas específicas de gestión de dispositivos para los grados de escuelas secundarias y preparatorias:

7° grado: Los estudiantes dejarán sus iPads en sus respectivos planteles escolares durante el verano. Para los estudiantes que actualmente cursan séptimo grado (y que pasarán a octavo grado), esta recolección permite al distrito configurar un nuevo filtro de contenido en el dispositivo.

Los estudiantes dejarán sus iPads en sus respectivos planteles escolares durante el verano. Para los estudiantes que actualmente cursan séptimo grado (y que pasarán a octavo grado), esta recolección permite al distrito configurar un nuevo filtro de contenido en el dispositivo. 8° grado (estudiantes que pasarán a 9° grado): Los dispositivos se desactivarán automáticamente durante el verano para fomentar el tiempo libre de pantallas. Los estudiantes actuales de PEAC y de matriculación doble en SBCC están exentos de este cierre.

Los dispositivos se desactivarán automáticamente durante el verano para fomentar el tiempo libre de pantallas. Los estudiantes actuales de PEAC y de matriculación doble en SBCC están exentos de este cierre. 9°- 11° grado (estudiantes que pasan a los 10°- 12° grado): Las familias de estudiantes de escuelas preparatorias tienen la opción de desactivar voluntariamente el iPad de sus hijos durante el verano.

Todos los iPads desactivados se reactivarán automáticamente al final del verano.

Cómo reactivar un iPad de un estudiante de 8° grado o solicitar el cierre en la escuela preparatoria.

Si un estudiante que actualmente cursa el 8° grado (y que comenzará la escuela preparatoria en agosto) necesita acceso al iPad del distrito para la escuela de verano o necesidades educativas, los padres pueden solicitar que se vuelva a habilitar el dispositivo. Las familias de estudiantes de escuelas preparatorias que deseen optar por el cierre de verano pueden hacerlo a través de los mismos canales.

Las familias pueden realizar estas solicitudes de la siguiente manera:

Completando el formulario de solicitud en línea del distrito.

Visitando la escuela preparatoria a la que el estudiante asistirá en agosto.

Llamando al servicio de asistencia de ETS al (805) 963-4338 ext. 4357.

Visitando la oficina de asistencia de ETS en persona en 720 Santa Barbara St.

El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara agradece a las familias y a los estudiantes su flexibilidad y cooperación durante la implementación de estas mejoras para garantizar un entorno de aprendizaje digital más seguro e intencional.