Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(CONDADO DE SANTA BÁRBARA, CA.) – El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara (County Health, CHD) implementará cambios en sus servicios médicos a partir del 1 de julio de 2026. Estos ajustes fueron aprobados por la Junta de Supervisores como parte del Presupuesto Adoptado del Año Fiscal 2026-2027 del Condado, tras una audiencia pública celebrada el 16 de junio de 2026. Los cambios incluyen la transición de los servicios internos de flebotomía (extracción de sangre) a laboratorios contratados; la consolidación de las farmacias del Departamento de Salud; y la eliminación de algunos servicios médicos especializados. Estos cambios tienen como objetivo abordar los desafíos presupuestarios continuos, al mismo tiempo que garantizan que los pacientes sigan recibiendo atención oportuna y accesible mediante alianzas ampliadas con proveedores comunitarios. CHD también ha establecido una línea de información disponible las 24 horas al (805) 681-5100 para brindar asistencia inmediata a los pacientes sobre los servicios disponibles y responder a sus preguntas.

Transición de los Servicios Internos de Flebotomía (Extracción de Sangre)

CHD dejará de ofrecer servicios internos de extracción de sangre en los Centros de Salud de Lompoc y Santa María, transfiriendo todos los servicios de flebotomía a laboratorios comunitarios contratados a partir del 1 de julio de 2026. No habrá cambios en los centros de salud del área sur del condado, ya que las extracciones de sangre internas dejaron de ofrecerse en esa región desde 2025.

Los socios comunitarios actuales de CHD, Quest Diagnostics y Pacific Diagnostic Laboratories, han sido contratados para proporcionar servicios de extracción de sangre a los pacientes de CHD. Con esta transición, los pacientes tendrán acceso a más opciones para programar citas, incluidos horarios más tempranos por la mañana, horarios extendidos por la tarde y la noche, y múltiples ubicaciones cercanas. Para los pacientes que pagan por cuenta propia, la facturación continuará realizándose a través de CHD y seguirán recibiendo los mismos descuentos según la escala móvil de tarifas.

Consolidación de los Servicios de Farmacia

Los servicios de farmacia de CHD en los Centros de Salud de Santa Bárbara y Santa María cerrarán el 1 de julio de 2026. Las operaciones farmacéuticas se consolidarán en la Farmacia del Centro de Atención Médica de Lompoc.

Los pacientes seguirán teniendo acceso a sus medicamentos recetados a través de farmacias comunitarias, ya que pueden elegir la farmacia de su preferencia, incluyendo el socio contratado de CHD, Walgreens, en las siguientes ubicaciones convenientes:

La contrato de colaboración con Walgreens ofrece horarios extendidos durante las tardes y fines de semana, además de servicio las 24 horas en su ubicación de 2399 S. Broadway en Santa María. A través de esta asociación, todas las recetas emitidas por los proveedores clínicos de CHD y surtidas en Walgreens recibirán las tarifas farmacéuticas negociadas por el Condado.

Los servicios farmacéuticos para pacientes sin seguro médico y para aquellos inscritos en el Programa de Asistencia para Pacientes continuarán sin interrupciones. Los medicamentos serán surtidos en Lompoc y entregados a los Centros de Salud de Santa Bárbara y Santa María para su recogida. Los pacientes de los Centros de Salud de Franklin y Carpinteria seguirán recibiendo sus medicamentos en sus respectivas clínicas para su recogida.

Cambios a los Servicios Médicos Especializados

A partir del 1 de julio de 2026, County Health dejará de ofrecer los siguientes servicios especializados en el Centro de Salud de Santa Bárbara: Nefrología, Urología, Neurología, y Gastroenterología. Estos servicios no se ofrecen actualmente en otros centros de salud de County Health.

CHD ha identificado nuevos proveedores especializados, ha verificado su participación en la red de CenCal Health y ha comenzado la transición de los pacientes para garantizar la continuidad de su atención médica. CHD continuará apoyando a los pacientes durante este proceso hasta que la transferencia de su atención médica se haya completado formalmente.

Servicios de atención primaria de CHD permanecerán sin cambios.

Las preguntas, dudas o consultas relacionadas con estos cambios en los servicios pueden dirigirse a la línea de información disponible las 24 horas al (805) 681-5100.