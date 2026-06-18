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SANTA BARBARA, CA – 18 de junio de 2026





La Ciudad de Santa Bárbara ha anunciado el regreso de su Celebración del Cuatro de Julio, organizada por los Departamentos de Zona Costera y Parques y Recreación, la cual transformará la zona costera de Santa Bárbara en un día completo de actividades para toda la familia.

Este año, la celebración adquiere un significado especial, ya que comunidades de todo el país conmemoran el Semiquincentenario, el 250.º aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Santa Bárbara se enorgullece de unirse a este momento histórico con un día lleno de festividades en la zona costera, que reúne a residentes y visitantes para honrar nuestra historia compartida y el espíritu de independencia.

Disfrute de música en vivo y de presentaciones de danza en el escenario de West Beach, patrocinado por la Fundación PARC, a partir del mediodía. El cierre de State Street, desde Gutiérrez Street hasta Cabrillo Boulevard, y de Cabrillo Boulevard, desde Castillo Street hasta Calle Cesar Chavez, permitirá que el público celebre en las calles a partir de las 6:00 p.m.

Celebración del Cuatro de Julio

Sábado, 4 de julio de 2026

De 11:00 a.m. a 9:30 p.m.

West Beach (99 W. Cabrillo Blvd.)

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Cierres de calles – 4 de julio de 2026



· Cabrillo Boulevard – Cerrado al tráfico vehicular a las 6:00 p.m., desde Castillo Street hasta Calle Cesar Chavez

· State Street – Cerrado al tráfico vehicular a las 6:00 p.m., desde Gutierrez Street hasta Cabrillo Boulevard

· Stearns Wharf – Cerrado al tráfico vehicular a las 3:30 p.m.

West Beach

Disfrute un día completo de música en vivo en el escenario de West Beach, patrocinado por la Fundación PARC, antes de un espectáculo de fuegos artificiales de 20 minutos, presentado por Garden State Fireworks y patrocinado por el Departamento de Waterfront de la Ciudad de Santa Bárbara. La estación local KEYT transmitirá el evento en directo en KEYT.com.

Horario del escenario de West Beach (sujeto a cambios)

12:00 p.m. – 12:45 p.m. – Rock-N-Rock 805

1:00 p.m. – 1:45 p.m. – Rock Shop Academy

2:00 p.m. – 2:45 p.m. – Peer Pressure

3:00 p.m. – 3:45 p.m. – The Three Combroneros

4:00 p.m. – 4:45 p.m. – Kickin’ It

5:00 p.m. – 5:45 p.m. – Looking West

6:00 p.m. – 6:45 p.m. – The Other Woman

7:00 p.m. – 7:45 p.m. – East Valley Rd

8:00 p.m. – 8:45 p.m. – False Puppet

9:00 p.m. – 9:20 p.m. – ¡Fuegos artificiales!

Acera de Cabrillo Boulevard en West Beach

Disfrute de una feria callejera con puestos de comida festiva, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., patrocinada por la Fundación PARC. Los vendedores de este año incluyen Tink’s Old Fashioned Hot Dogs, Lidos Philly Cheese Steaks, Timbers Roadhouse, G Brothers Kettle Corn, Elubia’s Kitchen y Oakberry Açaí.

Para más información sobre el evento, incluyendo detalles sobre estacionamiento y cierres de calles, visite Fourth of July Celebration (SantaBarbaraCA.gov/July4).

Para obtener más información sobre la Fundación Comunitaria de Parques y Recreación, visite PARC Foundation.

Oportunidad para voluntarios de limpieza de playas el 5 de julio

La Ciudad se asociará con Santa Barbara Channelkeeper y Tidy Seas para realizar actividades de limpieza en playas cercanas, con el fin de evitar que los desechos del feriado lleguen al océano. Las limpiezas se llevarán a cabo en Leadbetter Beach, West Beach y East Beach, en Skater’s Point y en el Cabrillo Pavilion, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Se proporcionarán guantes y cubetas a todas las personas voluntarias, junto con un pase de estacionamiento para la actividad.

Limpieza de playas – 5 de julio

Domingo, 5 de julio de 2026

De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Regístrese para ayudar con la limpieza

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Experiencia de la Revolución Americana: Exposición itinerante en la Biblioteca Pública de Santa Bárbara

En celebración del 250.º aniversario de los Estados Unidos, la Capítulo Mission Canyon de las Hijas de la Revolución Americana (DAR, por sus siglas en inglés) y American Battlefield Trust presentan American Revolution Experience, una exposición educativa itinerante que se exhibirá en la Biblioteca Central del 10 al 17 de julio durante el horario regular. Representantes del Capítulo Mission Canyon de DAR podrán recibir a los visitantes para compartir más sobre la conexión de Santa Bárbara con la historia de la Guerra Revolucionaria.

American Revolution Experience: Exposición itinerante

viernes 10 de julio – viernes 17 de julio de 2026

lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

viernes y sábado: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

domingo: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Biblioteca Central, Sala de la Chimenea (40 E. Anapamu St.)

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La Ciudad de Santa Bárbara se enorgullece de celebrar este 250.º aniversario junto con la comunidad y alienta a residentes y visitantes a disfrutar de un Cuatro de Julio seguro y memorable.