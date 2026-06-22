Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA – 22 de junio de 2026

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara celebrará la Semana Nacional de los Polinizadores con ¡Pollinator-Palooza! Conozca a los polinizadores de nuestra región en este divertido evento gratuito y familiar que se llevará a cabo el domingo 28 de junio, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en Arroyo Burro Open Space.

Los científicos ciudadanos podrán participar en un “bioblitz” educativo utilizando la aplicación iNaturalist para explorar, documentar y aprender sobre las plantas y los polinizadores que habitan el parque. Los niños de todas las edades pueden hacer artesanías con el tema de los polinizadores con Explore Ecology, pintarse la cara y disfrutar de una selección especial de libros de Library on the Go.

Pollinator-Palooza

Domingo, 28 de junio de 2026

De 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Arroyo Burro Open Space (599 Alan Rd.)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

“Como comunidad designada por Bee City USA, la Ciudad está comprometida con la protección de los polinizadores y los hábitats de los que dependen”, señaló Erin Markey, gerente de la División de Arroyos (Creeks Division Manager). “Nos entusiasma invitar a la comunidad a Pollinator-Palooza para explorar, aprender y contribuir a los esfuerzos de ciencia comunitaria que apoyan la biodiversidad en Santa Bárbara”.

También participarán el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad, el Jardín Botánico de Santa Bárbara, Pacific Coast Pollinators y UC Master Gardeners de Santa Barbara , quienes compartirán información y recursos educativos.

Tenga en cuenta que el estacionamiento en Alan Road es limitado. Se recomienda compartir vehículo, caminar o llegar en bicicleta al evento.

Para obtener más información sobre el evento, visite Pollinator-Palooza (SantaBarbaraCA.gov/Sustainability).