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SANTA BÁRBARA, CA – 22 de junio de 2026

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara está iniciando la primera fase de alcance comunitario para un nuevo Plan Maestro de Parques y Recreación. Como el primer esfuerzo de planificación a nivel municipal en más de cuatro décadas, este proceso ofrece una oportunidad única para que los residentes ayuden a establecer prioridades y dar forma al futuro de los parques, espacios abiertos, instalaciones recreativas y programas comunitarios de Santa Bárbara.

El Plan Maestro de Parques y Recreación establecerá una visión a largo plazo para el sistema de parques y recreación de Santa Bárbara, y ayudará a definir prioridades y guiar futuras mejoras. El plan evaluará los parques, instalaciones y programas existentes, identificará las necesidades y tendencias de la comunidad, y proporcionará recomendaciones para ayudar a garantizar que el sistema continúe sirviendo a los residentes durante muchos años.

La opinión de la comunidad es esencial para el desarrollo del Plan Maestro. Durante el verano, el personal de Parques y Recreación se reunirá con residentes en parques de la Ciudad y en eventos comunitarios para compartir información sobre el proyecto y escuchar sus experiencias, necesidades y prioridades para el futuro de los parques, instalaciones y programas de Santa Bárbara.

Se anunciarán más oportunidades para la participación pública, incluyendo una encuesta a nivel municipal y talleres comunitarios, más adelante este año. La información recopilada a lo largo del proceso de alcance ayudará a informar las recomendaciones y un plan de acción que refleje las necesidades, valores y prioridades de la comunidad.

Para obtener más información sobre el plan y regístrese para recibir actualizaciones del proyecto en Parks and Recreation Master Plan (SantaBarbaraCA.gov/PRMP).