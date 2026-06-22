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SANTA BÁRBARA, CA – 20 de junio de 2026

El 20 de junio de 2026, alrededor de las 6:30 a. m., la policía de Santa Bárbara recibió un reporte de un accidente de tránsito en el que un solo vehículo se estrelló contra un edificio en la cuadra 500 Norte de la calle Milpas. Agentes y personal médico acudieron al lugar y determinaron que el conductor del vehículo pudo haber sufrido una emergencia médica mientras conducía.

El conductor sufrió lesiones moderadas y fue trasladado por AMR al Hospital Cottage para recibir atención médica. La cuadra 500 Norte de la calle Milpas permaneció cerrada al tráfico durante varias horas y se reabrió poco después de las 8:30 a. m.

El edificio sufrió daños moderados y se solicitó la presencia de inspectores de la ciudad de Santa Bárbara para evaluar su integridad estructural. No se sospecha que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas haya sido un factor en este accidente.