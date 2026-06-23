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La Ciudad de Santa Bárbara invita a residentes y visitantes a celebrar el Cuatro de Julio con un día completo de actividades a lo largo del área costera. Acompáñenos a conmemorar el 250.º aniversario de la fundación de los Estados Unidos y disfrute de un feriado seguro e inolvidable.

Celebración del Cuatro de JulioSábado, 4 de julio de 2026De 11:00 a.m. a 9:30 p.m.West Beach (99 W. Cabrillo Blvd.)Información del evento | Agregar evento a su calendario

Disfrute de un día completo de festividades en la zona costera, que incluyen:Música en vivo y presentaciones de danza en el escenario de West BeachPuestos de comida festivosActividades para toda la familia durante todo el díaFeria callejera a lo largo de Cabrillo Boulevard en West BeachUn espectáculo de fuegos artificiales de 20 minutos sobre la zona costera

Hay más maneras de participar y celebrar:

Limpieza de playas del 5 de julio: Ayude a proteger las playas y vías fluviales locales después de las festividades del feriado.

American Revolution Experience: Explore una exposición educativa itinerante en la Biblioteca Pública de Santa Bárbara.

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