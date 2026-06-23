El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara Promueve una Celebración Segura del 4 de julio: Deje los Fuegos Artificiales en Manos de los Profesionales

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

Santa Bárbara, California – 23 Junio de 2026 – Con la llegada del Día de la Independencia, el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara recuerda a los residentes que todos los fuegos artificiales, incluidos los llamados “seguros y sensatos” (Safe and Sane), son ilegales en todas las áreas no incorporadas del condado de Santa Bárbara, así como en las ciudades de Santa Bárbara, Goleta, Carpinteria, Buellton y Solvang.

Los fuegos artificiales “seguros y sensatos” únicamente están permitidos dentro de los límites de las ciudades de Santa María, Guadalupe y Lompoc, y deben utilizarse exclusivamente dentro de esas jurisdicciones. Los fuegos artificiales comprados en una ciudad no pueden transportarse ni utilizarse en ninguna otra parte del condado.

Cada año, miles de personas, especialmente niños y adolescentes, resultan lesionadas debido al uso de fuegos artificiales. De acuerdo con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés), los fuegos artificiales provocan aproximadamente 32,000 incendios y cerca de 9,700 lesiones cada año a nivel nacional. Estos incidentes pueden ocasionar quemaduras graves, lesiones oculares, daños a la propiedad e incluso la muerte.

“La forma más segura de disfrutar de los fuegos artificiales es asistiendo a un espectáculo público profesional realizado por técnicos capacitados,” señaló el Jefe de Bomberos Garrett Huff.

“Recomendamos a los residentes que dejen los fuegos artificiales en manos de los profesionales y disfruten de alguno de los muchos espectáculos comunitarios disponibles en nuestra región.”

Consejos de Seguridad para Disfrutar de Espectáculos Profesionales de Fuegos Artificiales

• Mantenga una distancia segura. La mejor vista se obtiene desde al menos un cuarto de milla del lugar donde se lanzan los fuegos artificiales.

• Proteja a sus mascotas. Las explosiones y ruidos fuertes pueden causarles mucho estrés, especialmente a los perros. Déjelos en casa en un lugar seguro y tranquilo.

• Si algún fuego artificial no explota (“fallido”), no lo toque. Comuníquese con su departamento local de bomberos para su eliminación adecuada.

Se recomienda a los residentes que sean testigos del uso ilegal de fuegos artificiales que lo reporten a la línea de no emergencias de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara o a su agencia local de seguridad pública.

Para obtener más información sobre las regulaciones y la seguridad relacionadas con los fuegos artificiales, visite: sbcfire.com/fireworks/