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SANTA BARBARA, CALIF. – Las tarifas de Clean Air Express aumentarán a partir del 1 de julio, con lo que se completará un plan de ajuste de tres años aprobado por la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG).

Clean Air Express ofrece un servicio de autobús para viajeros de trabajo de lunes a viernes entre el norte del condado y la costa sur, y transporta aproximadamente a 600 pasajeros cada día entre comunidades como Lompoc, Santa María, Buellton, Goleta y Santa Bárbara.

A partir del 1 de julio, las tarifas de Clean Air Express serán:

● Pase mensual: $180 (antes era de $170)

● Libreta de 10 viajes: $60 (antes era de $57)

● Tarifa en efectivo por viaje sencillo: $8 (sin cambios)

Los pasajeros que utilicen el sistema de pago sin contacto “Tap to Ride” seguirán disfrutando de tarifas con descuento:

● Viaje sencillo con Tap to Ride: $7 (siempre $1 menos que la tarifa en efectivo)

● Límite diario de tarifa: $12 (equivalente al costo de dos viajes de ida con un boleto de 10 viajes)

● Límite mensual de tarifa: $180 (equivalente al costo de una tarjeta de pase mensual)

Con esto concluye una serie de aumentos anuales de tarifas aprobados por la Junta Directiva de SBCAG en diciembre de 2023. El enfoque gradual de aumento de tarifas a lo largo de tres años está diseñado para dar tiempo a los usuarios a adaptarse, al tiempo que se mantiene la calidad y la confiabilidad del servicio.

“Nuestro objetivo es mantener el servicio confiable del que dependen los usuarios todos los días”, afirmó Aaron Bonfilio, director de programas multimodales de SBCAG. “Este ajuste de tarifas ayuda a garantizar que el Clean Air Express siga siendo una opción de transporte sostenible en los años venideros”.

Bonfilio destacó que el transporte público sigue siendo competitivo en cuanto a costos si se compara con los gastos cada vez mayores que implica poseer y operar un vehículo particular. “Para muchos viajeros, el Clean Air Express es una decisión financiera inteligente —que permite ahorrar en gasolina, mantenimiento y desgaste— sin el estrés de tener que conducir todos los días”.

Para obtener más información sobre el Clean Air Express, visite http://www.cleanairexpress.com, envíe un correo electrónico a service@cleanairexpress.com o llame al (805) 692-1902.

El Clean Air Express es administrado por SBCAG y financiado por la Medida A y el condado de Santa Bárbara. SBCAG mantiene su compromiso de ofrecer un transporte asequible y confiable, y seguirá trabajando con la comunidad para mejorar el servicio y la accesibilidad.