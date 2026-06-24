El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara aprueba un proyecto de 106 unidades de viviendas asequibles para el personal del distrito.

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SANTA BÁRBARA, California — El Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara aprobó un acuerdo para construir 106 apartamentos asequibles cerca de la escuela secundaria San Marcos para maestros y personal escolar local.

El proyecto Tatum responde al alto costo de la vida en el sur del condado de Santa Bárbara, que ha dificultado que los educadores puedan costearse una vivienda cerca de las escuelas donde trabajan.

“Las escuelas fantásticas las construyen las personas, y estas necesitan tener una vivienda estable y asequible a la que llamar hogar”, afirmó la Dra. Hilda Maldonado, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara. “Estamos comprometidos a hacerlo posible. Este proyecto refleja una sencilla convicción: los educadores que dedican su carrera a los niños de Santa Bárbara merecen también vivir aquí”.

El proyecto se emplazará en una parcela de 3,65 acres ubicada junto a la avenida Hollister. En 2021, el Consejo escolar acordó vender el terreno a un promotor privado, Red Tail, con la condición de que una parte del mismo le fuera devuelta al distrito para destinarla a viviendas asequibles para el personal.

En virtud del acuerdo recientemente aprobado, el Distrito volvió a comprar el terreno por 7,4 millones de dólares, pero ha sido el promotor inmobiliario el que financió el precio total de compra; lo que significa que el distrito no pagó nada al momento del cierre de la operación.

Posteriormente, el Distrito firmó un contrato por el que se acordó el arrendamiento del terreno durante 99 años por parte de la empresa promotora de viviendas asequibles, FLT San Simeon Oaks. El distrito conserva la propiedad del terreno, y los edificios seguirán perteneciendo al distrito cuando finalice el contrato de arrendamiento. La Autoridad de la Vivienda (Housing Authority) del Condado de Santa Bárbara será la encargada de administrar la propiedad.

Este proyecto destaca porque no acarreará coste alguno para los contribuyentes del Distrito. Por lo general, los organismos públicos deben aprobar bonos de impuestos locales o utilizar dinero de sus propios fondos generales para construir viviendas. En cambio, el promotor inmobiliario es el que va a aportar aproximadamente 60 millones de dólares en financiación privada y federal para la construcción de las viviendas. El Distrito no destinará fondos generales ni dinero proveniente de bonos a este proyecto, ni construirá ni gestionará el mismo.

De las 106 unidades, 97 están reservadas con carácter prioritario para los empleados del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara. Las unidades restantes que queden disponibles serán ofrecidas a otros empleados de escuelas de la zona o a trabajadores de organizaciones locales sin ánimo de lucro. Ocho unidades están reservadas para veteranos y una de ellas para el gerente residente. Todas las viviendas tienen restricciones de ingresos, y el alquiler está dirigido a hogares que ingresen alrededor del 60% del ingreso medio de la zona.

La construcción se llevará a cabo bajo la dirección del promotor privado y de la autoridad local de vivienda.