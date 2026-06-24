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(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficina del Comisionado Agrícola del Condado de Santa Bárbara publicó el 23 de junio de 2026 su Informe de Producción de Cultivos y Ganado 2025. Este resumen estadístico anual detalla la superficie cultivada, el volumen de producción y los valores brutos del sector agrícola del condado.

La agricultura continúa siendo la industria de mayor producción en el Condado de Santa Bárbara, con un valor bruto de $2,240,877,000. Esto representa un aumento del 11.5% en comparación con 2024. Es importante señalar que estas cifras representan valores brutos y no incluyen los costos de producción, como mano de obra, siembra, riego, cosecha, empaque, distribución y otras actividades productivas.

Las fresas siguen siendo el cultivo principal del condado, gracias a un aumento en el rendimiento, con un valor bruto de $941,012,000, lo que representa un incremento del 9% respecto a 2024. Los Productos de Vivero, que incluyen desde orquídeas hasta palmas y cubresuelos, se mantienen como el segundo cultivo más valioso con $126,501,000, debido a la estabilización del producto y la demanda del mercado.

El brócoli conservó su posición como la tercera mercancía más importante, con un valor bruto de $124,521,000, lo que representa un aumento del 33%. Mayores rendimientos y mejores precios de mercado contribuyeron al incremento en el valor total.

La Lechuga Repollada y el Repollo registraron aumentos significativos en su valor debido a los precios más altos del mercado. La Lechuga de Hoja ingresó este año al top cinco de productos agrícolas, impulsada por un aumento en la superficie cultivada y mayores rendimientos derivados de la madurez y mejores prácticas de cultivo.

“Los incrementos significativos que estamos viendo en el valor de producción reflejan tanto las mejores condiciones de cultivo como la continua demanda de los productos agrícolas del Condado de Santa Bárbara. Estas cifras representan el trabajo arduo y la dedicación de cada persona involucrada en llevar alimentos a nuestras mesas”, señaló José Chang, Comisionado Agrícola/Director de Pesas y Medidas del Condado de Santa Bárbara.

Las uvas para vino representaron el 4% ($87,793,000) del valor bruto de producción del condado. El Pinot Noir registró el valor más alto, seguido por Chardonnay y Sauvignon Blanc. A pesar de una disminución en la superficie cosechada, rendimientos significativamente mayores por acre impulsaron un aumento en la producción total en 2025. Combinado con una fuerte demanda de uvas de alta calidad, esto resultó en un incremento sustancial en el valor total de producción.

El valor total del sector ganadero fue de $65,831,000. La producción de ganado bovino en el Condado de Santa Bárbara reflejó las tendencias generales de California, caracterizadas por una oferta limitada de ganado, una fuerte demanda del consumidor y precios elevados.

El Informe de Cultivos y Ganado 2025 está disponible en inglés y español.

El informe de 2025, así como otros informes desde 1916, se pueden ver en línea en: Crop Reports | Santa Barbara County, CA – Official Website.